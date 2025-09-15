Live
Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Már csak nyolc forduló van hátra a 2025-ös F1-es szezonból. Továbbra is az a nagy kérdés, kié lesz az egyéni világbajnoki cím, a Forma-1-es idény 17. versenyhétvégéje – amit az azerbajdzsáni Bakuban fognak rendezni –, pedig újabb válaszokat adhat majd.

A Forma-1-es szezon utolsó harmadába lépünk, miközben még mindig folyik a harc az egyéni címért Piastri és Norris között - jelenleg 31 pont a különbség.

A Forma-1-es bakui versenyen is a McLarenek az esélyesek
A Forma-1-es bakui versenyen is a McLarenek az esélyesek
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Bakuban folytatódik a Forma-1

Azerbajdzsánhoz képest két óra az időeltolódás, emiatt a megszokott európai programhoz képest korábbi időpontokkal találkozhatunk az F1-es menetrendben: magyar idő szerint már 10:30-kor kezdetét veszi a pályaprogram az FP1-gyel pénteken, a második szabadedzést pedig délután 2-től rendezik.

Szombaton 10:30-tól jön az FP3, az időmérőt pedig délután 2-től tartják. A hétvége fénypontját, az Azeri Nagydíjat pedig vasárnap 13 órától rendezik

 - hívta fel a figyelmet a Motorsport.

A pálya hossza 6,003 km, a versenytáv 51 kör, összesen 306.049 km. Az F1-es azeri nagydíj körrekordját Lando Norris tartja, aki a McLarennel futotta meg az 1:45.255-ös leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a McLaren istálló ausztrál versenyzője, Oscar Piastri nyerte Charles Leclerc és George Russell előtt.

A teljes program:
Péntek, 10:30 - Első szabadedzés    
Péntek, 14:00 - Második szabadedzés    
Szombat, 10:30 - Harmadik szabadedzés    
Szombat, 14:00 - Időmérő
Vasárnap, 12:00 - Pilótaparádé
Vasárnap, 13:00 - Azeri Nagydíj

