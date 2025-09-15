A Forma-1-es szezon utolsó harmadába lépünk, miközben még mindig folyik a harc az egyéni címért Piastri és Norris között - jelenleg 31 pont a különbség.

A Forma-1-es bakui versenyen is a McLarenek az esélyesek

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Bakuban folytatódik a Forma-1

Azerbajdzsánhoz képest két óra az időeltolódás, emiatt a megszokott európai programhoz képest korábbi időpontokkal találkozhatunk az F1-es menetrendben: magyar idő szerint már 10:30-kor kezdetét veszi a pályaprogram az FP1-gyel pénteken, a második szabadedzést pedig délután 2-től rendezik.

Szombaton 10:30-tól jön az FP3, az időmérőt pedig délután 2-től tartják. A hétvége fénypontját, az Azeri Nagydíjat pedig vasárnap 13 órától rendezik

- hívta fel a figyelmet a Motorsport.

A pálya hossza 6,003 km, a versenytáv 51 kör, összesen 306.049 km. Az F1-es azeri nagydíj körrekordját Lando Norris tartja, aki a McLarennel futotta meg az 1:45.255-ös leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a McLaren istálló ausztrál versenyzője, Oscar Piastri nyerte Charles Leclerc és George Russell előtt.

A teljes program:

Péntek, 10:30 - Első szabadedzés

Péntek, 14:00 - Második szabadedzés

Szombat, 10:30 - Harmadik szabadedzés

Szombat, 14:00 - Időmérő

Vasárnap, 12:00 - Pilótaparádé

Vasárnap, 13:00 - Azeri Nagydíj