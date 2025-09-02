A Haas csapatának brit versenyzője, Oliver Bearman eddigi Forma-1-es karrierje legjobb helyezését érte el a múlt vasárnapi Holland Nagydíjon, ugyanis a bokszutcából indulva hatodik lett. Az F1 történetének legfiatalabb brit pilótája azonban az elmúlt napokban nem csak Zandvoortban okozott meglepetést, hanem egy amatőr gokartversenyen az angliai Sandown Park versenypályán.
Kész átverés főszereplője lett Bearman, ám nem a Haas pilótáját tréfálták meg, hanem egy amatőr gokartverseny indulóit. A 20 éves brit versenyző ugyanis szintén amatőrnek adta ki magát felismerhetetlenségig elváltoztatott külsővel. Sőt, még a nevét is megváltoztatták, így Gerald Stevensként nevezett be. Bearman feladata az volt, hogy utolsóként kvalifikáljon a futamra, amelyet aztán meg kellett nyernie.
Ez sikerült is, ugyanis tíz kör alatt a 16. helyről rajtolva az első helyen ért célba. Miután Bearman megnyerte a versenyt és elindult a pódiumhoz, hogy átvegye a trófeáját, akkor váratlanul mindenkinek leesett az álla.
„Nem minden az, aminek látszik. Valójában van közöttünk egy szélhámos. Hölgyeim és uraim, Oliver Bearman!” – leplezte le a bemondó az álruhás versenyzőt.
Ugyanakkor Bearmannek nem volt nehéz dolga, lévén, hogy a londoni születésű pilóta hétéves korában kezdett gokartozni, majd az első komoly eredményét 2021-ben érte el, amikor az olasz és a német Formula-4-es címet is begyűjtötte. 2022-ben már a Formula-3-ban szerepelt, és lett harmadik, tavaly pedig a Formula-2-ben végzett a hatodik helyen. 2021-ben került a Ferrari akadémiájára. A tavalyi szezonban Carlos Sainz helyetteseként pontszerzéssel mutatkozott be a királykategóriában, idén pedig már teljes szezont fut a Haasnál.