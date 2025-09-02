Live
Videón, ahogy a gyerekgyilkosra lecsapnak a kommandósok

Nem mindennapi meglepetésben volt részük nemrégiben egy amatőr gokartverseny résztvevőinek. A futam után mindenkinek leesett az álla, ugyanis az indulók között volt egy Forma-1-es pilóta is.

A Haas csapatának brit versenyzője, Oliver Bearman eddigi Forma-1-es karrierje legjobb helyezését érte el a múlt vasárnapi Holland Nagydíjon, ugyanis a bokszutcából indulva hatodik lett. Az F1 történetének legfiatalabb brit pilótája azonban az elmúlt napokban nem csak Zandvoortban okozott meglepetést, hanem egy amatőr gokartversenyen az angliai Sandown Park versenypályán.

Forma-1 driver Oliver Bearman of Haas participates in the F1 race at the Formula 1 circuit in Zandvoort, Netherlands, on August 31, 2025, for the Formula 1 Zandvoort Sunday 2025 season 2025-2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
A 19. helyről rajtoló Oliver Bearman a bokszutcából okozott szenzációt a Forma-1-es Holland Nagydíjon
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Álruhában versenyzett a Forma-1-es pilóta, senki nem ismerte fel

Kész átverés főszereplője lett Bearman, ám nem a Haas pilótáját tréfálták meg, hanem egy amatőr gokartverseny indulóit. A 20 éves brit versenyző ugyanis szintén amatőrnek adta ki magát felismerhetetlenségig elváltoztatott külsővel. Sőt, még a nevét is megváltoztatták, így Gerald Stevensként nevezett be. Bearman feladata az volt, hogy utolsóként kvalifikáljon a futamra, amelyet aztán meg kellett nyernie.

Ez sikerült is, ugyanis tíz kör alatt a 16. helyről rajtolva az első helyen ért célba. Miután Bearman megnyerte a versenyt és elindult a pódiumhoz, hogy átvegye a trófeáját, akkor váratlanul mindenkinek leesett az álla.

„Nem minden az, aminek látszik. Valójában van közöttünk egy szélhámos. Hölgyeim és uraim, Oliver Bearman!” – leplezte le a bemondó az álruhás versenyzőt.

Ugyanakkor Bearmannek nem volt nehéz dolga, lévén, hogy a londoni születésű pilóta hétéves korában kezdett gokartozni, majd az első komoly eredményét 2021-ben érte el, amikor az olasz és a német Formula-4-es címet is begyűjtötte. 2022-ben már a Formula-3-ban szerepelt, és lett harmadik, tavaly pedig a Formula-2-ben végzett a hatodik helyen. 2021-ben került a Ferrari akadémiájára. A tavalyi szezonban Carlos Sainz helyetteseként pontszerzéssel mutatkozott be a királykategóriában, idén pedig már teljes szezont fut a Haasnál. 

