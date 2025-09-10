Live
Rendkívüli

Lengyelország háborúra készülhet

Itt a nagy bejelentés. Az Adidas német sportszergyártó cég lesz az Audi Forma-1-es istálló hivatalos ruházati partnere - jelentette be az autós gyorsasági világbajnokságba jövőre beszálló autógyár szerdán.

A jelenleg még a Forma-1-ben Sauber néven szereplő csapat 2026-tól alakul át az Audi gyári istállójává, amely a mostani bejelentés szerint több évre szóló megállapodást kötött az Adidasszal.

Az Audi és az Adidas együtt dolgozik majd a Forma-1-ben
Fotó: X/Audi F1

Elképesztő bejelentést a Forma-1 újonca

A Forma-1-ben jövőre átfogó szabálymódosításokra kerül sor, és új csapat, az egyesült államokbeli Cadillac is csatlakozik a mezőny jelenlegi tíz istállójához.

Az Adidas - amely az F1-es Mercedesnek is a ruházati partnere - az Audival közösen még a jövő évi világbajnoki idény előtt piacra dobja az F1-es ruházati kollekciót, amelyben cipők és kiegészítők is szerepelnek majd.

Jonathan Wheatley az Audi és az Adidas új partnerségéről:

Ez a partnerség a két ikonikus márkát – a négykarikát és a három csíkot – hozza össze globális színpadon, és merész lépést jelent az Audi F1 Team rajtrácsra vezető útján.

A Sauber istálló jelenleg a nyolcadik helyen áll a tízcsapatos konstruktőri vb-pontversenyben.

