A Forma-1-es csapat már korábban bejelentette állandó versenyzőpárosát: a rutinos Valtteri Bottas és Sergio Perez ülhet majd a volán mögé.

Colton Herta a Forma-1-ben bizonyíthat jövőre

IndyCar-futamgyőztes a Forma-1-es csapatnál

Őket egészíti ki a 25 esztendős Herta, aki eddigi pályafutása során kilenc IndyCar-futamot nyert meg.

Érdekesség, hogy a hírek szerint az amerikai versenyző neve már korábban is felmerült az F1 kapcsán:

2022-ben a Red Bull engedményt kívánt érvényesíteni számára, hogy megkaphassa a szuperlicencet, és az AlphaTauri színeiben bemutatkozhasson, ám végül ez nem valósult meg.

Hihetetlenül izgatott vagyok, hogy a Cadillac F1 csapatához csatlakozhatok tesztpilótaként

– mondta Herta. – „Ez egy álomszerű lehetőség, amelyért hosszú ideje dolgozom. A Cadillac F1 belépésének ilyen kulcsfontosságú időszakában részt venni olyasvalami, amit nem hagyhattam ki. Mindig az volt az álmom, hogy a Forma-1-ben versenyezzek, és ezt a lépést hatalmas előrelépésnek látom e cél felé. Most azonban minden erőmmel azon leszek, hogy segítsek egy versenyképes csapatot építeni.”