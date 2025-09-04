Live
Alakul az új istálló. A Cadillac Forma-1-es csapata megerősítette, hogy szerződtette az IndyCar-futamgyőztes Colton Hertát tesztpilótának. Az amerikai alakulat jövőre mutatkozik be a száguldó cirkuszban, így 2016 óta először bővül 22 autósra a mezőny.

A Forma-1-es csapat már korábban bejelentette állandó versenyzőpárosát: a rutinos Valtteri Bottas és Sergio Perez ülhet majd a volán mögé. 

Forma-1, FORT WORTH, TEXAS - APRIL 01: Colton Herta, driver of the #26 Gainbridge Honda, prepares to drive during practice for the NTT IndyCar Series PPG 375 at Texas Motor Speedway on April 01, 2023 in Fort Worth, Texas. Chris Graythen/Getty Images/AFP (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Colton Herta a Forma-1-ben bizonyíthat jövőre
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

IndyCar-futamgyőztes a Forma-1-es csapatnál

Őket egészíti ki a 25 esztendős Herta, aki eddigi pályafutása során kilenc IndyCar-futamot nyert meg.

Érdekesség, hogy a hírek szerint az amerikai versenyző neve már korábban is felmerült az F1 kapcsán: 

2022-ben a Red Bull engedményt kívánt érvényesíteni számára, hogy megkaphassa a szuperlicencet,  és az AlphaTauri színeiben bemutatkozhasson, ám végül ez nem valósult meg. 

Hihetetlenül izgatott vagyok, hogy a Cadillac F1 csapatához csatlakozhatok tesztpilótaként

 – mondta Herta. – „Ez egy álomszerű lehetőség, amelyért hosszú ideje dolgozom. A Cadillac F1 belépésének ilyen kulcsfontosságú időszakában részt venni olyasvalami, amit nem hagyhattam ki. Mindig az volt az álmom, hogy a Forma-1-ben versenyezzek, és ezt a lépést hatalmas előrelépésnek látom e cél felé. Most azonban minden erőmmel azon leszek, hogy segítsek egy versenyképes csapatot építeni.”

