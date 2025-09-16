Live
Jó hírek érkeztek azok számára, akik jövőre az újonc csapatnak akarnak majd szurkolni. A Forma-1-be 2026-ban 11. csapatként belépő Cadillac ugyanis állítólag igen jól halad a jövő évi autóval, ugyanakkor még mindig keres egy pilótát.

Az Forma-1-be jövőre új, 11. csapatként lép be a Cadillac, amely kiválóan halad a 2026-os autóját illetően.

Jól halad a 2026-os Forma-1-es autójával a Cadillac
Jól halad a 2026-os Forma-1-es autójával a Cadillac
Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Jól áll a Cadillac Forma-1-es csapata

Az eredetileg Andretti-projektként indult istállónál már azelőtt megkezdték a tervezést, építkezést, mielőtt a Forma-1 vezetése rábólintott volna a beszállásra, a munka pedig még nagyobb lendülettel folyik azóta, hogy biztossá vált a 2026-os indulás.

Greame Lowdon által vezetett alakulat számos, a riválisoktól átcsábított F1-es szakemberrel dolgozik az egyesült államokbeli Charlotte-ban, valamint az angliai, silverstone-i bázison, hogy készen álljanak a bemutatkozásra, állítólag kiválóan is haladnak a 2026-os autóval - szúrta ki a Vezess.

Az autó a tervek szerint halad, most állítjuk össze az első két versenykasztnit. A prototípus már kész egy ideje, azt a kasztnit használjuk az FIA-kvivalens homologációs tesztekhez. Komoly terheléses és ütközéses tesztekről van szó, és ezeket már mind teljesítettük. Talán mi vagyunk az első csapat, amelyik túl van ezeken, hiszen a többieknek a ’24-es, ’25-ös autóikkal is volt elég dolguk 

– nyilatkozta a Forma-1 hivatalos oldalának Lowdon.

Hozzátette, igyekeztek a saját tesztjeikkel, hogy magabiztosak lehessenek, amikor a valódi versenykasztnikat gyárták, hogy azokkal biztosan átmenjenek a hivatalos homologációs teszteken. „Már készül a valódi kasztni, izgalmas látni” – mondta.

A Cadillac – amely az első két évében „csak” az autót gyártja, a hajtás a Ferraritól érkezik majd, mielőtt 2028-ra elkészítik a saját F1-es erőforrásukat – Valtteri Bottas és Sergio Pérez párossal kezdi meg majd a Forma-1-es sztoriját.

Tesztpilótának pedig a 25-éves amerikai versenyzőt, Colton Hertát igazolták. Hertával azonban van egy kis probléma, az amerikai szükség esetén nem tudna a beugrani valamelyik veterán pilóta pótlására, hiszen egyelőre nem rendelkezik F1-es szuperlicenccel – a versenyhétvégéken bevethető tartalékos még hiányzik a Cadillacnél.

„Még nem kezdtük meg a keresést, egyelőre senkinek nem tettünk ajánlatot a tartalékosi posztra. De most már abban a helyzetben vagyunk, hogy ezzel is foglalkozhatunk, teljessé tehetjük a versenyzői felállást”

 – mondta Greame Lowdon.

Kirúghatják a Forma-1-es pilótát, már az utódját is megtalálták
A Ferrarinál alábecsülték Lewis Hamilton leigazolásának következményeit
Fontos bejelentést tett a McLaren Forma-1-es csapata

 

