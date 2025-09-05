Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hatalmas leállások jönnek egy hazai nagybanknál, rengeteg ügyfél érintett

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ford nagy változtatást hajtott végre a motorsport részlegében. A bejelentéssel pedig ismét felerősödtek azok a pletykák, miszerint a korábbi Forma-1-es pilóta, Daniel Ricciardo visszatérhet a versenyzéshez.

Daniel Ricciardo legutóbb a Red Bull fiókcsapatánál, a Racing Bullsnál szerepelt, ám tavaly szeptemberben a Szingapúri Nagydíj után menesztették, így a 2025-ös Forma-1-es szezonra ülés nélkül maradt. A nyolcszoros futamgyőztes ausztrál pilóta azóta igyekszik kerülni a rivaldafényt, s noha a sajtóban többször is felmerült a visszatérésének lehetősége, úgy tudni, hogy hivatalosan is befejezte F1-es karrierjét, így nem kíván újra a Száguldó Cirkuszban versenyezni.

Daniel Ricciardo tavaly szeptemberben versenyzett utoljára a Forma-1-ben
Daniel Ricciardo tavaly szeptemberben versenyzett utoljára a Forma-1-ben
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A korábbi Forma-1-es pilóta sejtelmes utalást tett a visszatérésére

Ricciardo – aki legutóbb azzal került a címlapokra, hogy kórházba került, miután motorbalesetet szenvedett – csütörtökön rejtélyes bejegyzéssel keltett feltűnést a közösségi oldalain, közvetlenül azután, hogy a Ford bejelentette, az eddigi Ford Performance néven futó versenyrészlegét átnevezte Ford Racingre. A 36 éves versenyző két fotót osztott meg a rajongókkal, az egyiken egy Ford Racing felirat látható, míg a másikon maga Ricciardo is feltűnik, amint egy Ford Raptor típusú terepjáró mellett áll.

„Részletek hamarosan” – írta sejtelmesen a képekhez az ausztrál. 

Az arculatváltáson átesett amerikai gyártó a közleményében kiemelte, hogy a jövőben együtt fogják fejleszteni az utcai- és versenyautóikat, valamint a Baja 1000 terepversenyről is szó esett, amelyen a Raptor autójuk szerepel, aminek technológiáját használják majd az új F-150 Raptor modelljüknél is.

Mindezek után nem véletlen, hogy ismét beindultak a találgatások, miszerint Daniel Ricciardo valamilyen formában hamarosan visszatér a motorsportba és újra versenyezni fog.

Kapcsolódó cikkek:

Lewis Hamilton egy igazi legenda emléke előtt tiszteleg – fotók
Verstappen az Olasz Nagydíj előtt mondta el, miért igazolna a Ferrarihoz
Újabb pilótát jelentett be a Cadillac Forma-1-es csapata
„Ez a kib.szott vége!” – Fernando Alonso teljesen kiborult
Visszatért a Forma-1-be, aki tönkretette Christian Hornert
Pilótacsere a McLarennél a Forma-1-es Olasz Nagydíjon
Álruhában okozott sokkot a Forma-1-es pilóta egy amatőr gokartversenyen – videó
Szívdöglesztően néz ki a modell, aki láthatta Michael Schumachert – fotók
Átment a Ferrarihoz a Mercedes fiatal sztárja az F1-es Holland Nagydíj után
Letartóztatták Fernando Alonso korábbi Forma-1-es csapattársát
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!