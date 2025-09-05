Daniel Ricciardo legutóbb a Red Bull fiókcsapatánál, a Racing Bullsnál szerepelt, ám tavaly szeptemberben a Szingapúri Nagydíj után menesztették, így a 2025-ös Forma-1-es szezonra ülés nélkül maradt. A nyolcszoros futamgyőztes ausztrál pilóta azóta igyekszik kerülni a rivaldafényt, s noha a sajtóban többször is felmerült a visszatérésének lehetősége, úgy tudni, hogy hivatalosan is befejezte F1-es karrierjét, így nem kíván újra a Száguldó Cirkuszban versenyezni.

Daniel Ricciardo tavaly szeptemberben versenyzett utoljára a Forma-1-ben

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A korábbi Forma-1-es pilóta sejtelmes utalást tett a visszatérésére

Ricciardo – aki legutóbb azzal került a címlapokra, hogy kórházba került, miután motorbalesetet szenvedett – csütörtökön rejtélyes bejegyzéssel keltett feltűnést a közösségi oldalain, közvetlenül azután, hogy a Ford bejelentette, az eddigi Ford Performance néven futó versenyrészlegét átnevezte Ford Racingre. A 36 éves versenyző két fotót osztott meg a rajongókkal, az egyiken egy Ford Racing felirat látható, míg a másikon maga Ricciardo is feltűnik, amint egy Ford Raptor típusú terepjáró mellett áll.

„Részletek hamarosan” – írta sejtelmesen a képekhez az ausztrál.

Az arculatváltáson átesett amerikai gyártó a közleményében kiemelte, hogy a jövőben együtt fogják fejleszteni az utcai- és versenyautóikat, valamint a Baja 1000 terepversenyről is szó esett, amelyen a Raptor autójuk szerepel, aminek technológiáját használják majd az új F-150 Raptor modelljüknél is.

Mindezek után nem véletlen, hogy ismét beindultak a találgatások, miszerint Daniel Ricciardo valamilyen formában hamarosan visszatér a motorsportba és újra versenyezni fog.

