Stefano Domenicali, a Forma-1 elnöke elmondta, nyitott a versenytávok rövidítésére, valamint fordított rajtrács és további sprintfutamok kipróbálására, ám Fernando Alonso ezzel nem ért egyet.

Fernando Alonso elmondta, mivel lehetne izgalmasabbá tenni a Forma-1-et

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Fernando Alonso visszahozná a tankolást a Forma-1-be

A kétszeres világbajnok szerint a rövidebb futamok jelentősen korlátoznák az előzési lehetőségeket - írja az F1vilag.

„Valószínűleg mindenkinek a saját versenyét kellene futnia, és ha mindent jól hajtasz végre, a végére visszatérsz a természetes pozíciódba. Ha viszont túl rövid a verseny, mint néhány sprinten, és rossz az időmérőd, nincs idő semmit korrigálni.

Nehéz követni, minden autón azonos korú gumik vannak, nincs lehetőség pozíciókat visszaszerezni. A hosszabb verseny adja meg azt a szabadságot a stratégiában” – mondta Alonso.

Alonso szerint, ha a sportág mindenképp változtatni akar, a tankolás visszahozása lenne a legjobb megoldás.

Valószínűleg a tankolás lenne a legjobb dolog – ezt már sokszor elmondtam

– fogalmazott. – „Tudom, hogy ez teljesen ellentétes irány, mint amerre most halad a Forma-1. De amikor választhatsz az üzemanyag-mennyiség között, és eltérő stratégiák vannak, az teljesen megváltoztatja a verseny alakulását, és hihetetlenül vonzó futamokat eredményez.”

A tankolást először az 1980-as évek elején engedélyezték, majd 1984-ben betiltották. 1994-ben visszatért, és egészen a 2009-es idény végéig része volt a Forma-1-nek.