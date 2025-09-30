Miközben a Forma-1 vezetése a fiatalabb generációk igényeinek megfelelően a versenyek lerövidítését fontolgatja, a Williams csapatfőnöke, James Vowles egy merőben más koncepciót vázolt fel a sportág modernizálására.

James Vowles ötlete alapjaiban változtatná meg a Forma-1-et

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Forradalmi változás jön a Forma-1-ben?

A szakember szerint nem a futamok hosszán, hanem a versenyhétvégék szerkezetén kellene változtatni - írja a Motorsport.

„Érdekes kérdést vetett fel a Forma-1 vezetése azzal, hogy rövidítsük-e a versenyeket, vagy több sprintfutamot rendezzünk. Bár az idősebb generációhoz tartozom, határozott nemmel válaszolnék erre"

– nyilatkozta Vowles a Business of Sportnak, majd hozzátette, hogy a termék pont olyan, amilyennek lennie kell.

Álláspontját a Holland Nagydíj példájával támasztotta alá. „Alex Albon remekül megfogalmazta: folyamatosan azt látta, hogy a körülötte lévők kicsúsznak. Teljesen kiszámíthatatlan volt, mi történik a rajttól a célig, de végig kellett nézni másfél órát, hogy megtudjuk a végeredményt. Ez teszi igazán izgalmassá a versenyeket."

A Williams csapatfőnöke a monacói újítást sem tartja célravezetőnek, ahol idén három különböző gumikeverék használatát tették kötelezővé.

„Véleményem szerint nem ez az irány, amerre haladnunk kellene. A nézettségnek kellene meghatározóbb tényezőnek lennie. Nem feltétlenül kell rövidebbnek lennie a versenyeknek, de mivel a tartalom fogyasztása eltávolodik a hagyományos televíziózástól, át kell gondolnunk, hogyan juttatjuk el a közönséghez" – fejtette ki álláspontját.

A szakember szerint a jelenlegi 24 futamos naptár jelenti a maximumot. „Arra kérjük a nézőket, hogy az év felét szenteljék a Forma–1-nek. A hétvégéik fele a sportág követésével telik. Ez szerintem a határ, amit még elvárhatunk tőlük."

A megoldást a kétnapos versenyhétvégékben látja:

Szombatra és vasárnapra korlátozódna minden esemény. Ha elhagyjuk a pénteki napot, az évi 24 napot jelent. Két további versenyhétvégével ugyanannyi időt töltenénk pályán, mint most, viszont a termék jobb lenne, mert jelenleg túl sokat edzünk.

„Mérnökként természetesen szeretem a kísérletezést és az adatgyűjtést, de ha csak egy óránk lenne a kvalifikáció előtt, az teljesen más helyzetet teremtene" – magyarázta Vowles. „Több változatosságot és kiszámíthatatlanságot hozna a sportba. A pilótáink minden percet ki akarnak használni az autóban, mi mérnökök pedig minden lehetőséget meg akarunk ragadni az optimalizálásra. De a sport izgalmasabb lesz, ha például egy McLaren a 15. helyre kvalifikál, mert elrontottak valamit – és ez elő fog fordulni –, így változatosabb lesz a rajtrács."