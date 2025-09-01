A Forma-1-nek 24 éve búcsút intő Tarso Marques illegális luxusautó birtoklás miatt került bajba, amikor egy rendszám nélküli Lamborghini Gallardót vezetett Sao Paulóban. A Washington Post cikke szerint a rendőrség azután tartóztatta le, hogy egy rutinellenőrzés során felfedezte, hogy a járművel kapcsolatban 1,3 millió brazil real (nagyjából 80,6 millió forint) tartozást halmoztak fel.

Letartóztatták Fernando Alonso volt Forma-1-es csapattársát, Tarso Marquest

Fotó: PAUL CROCK / AFP

A Forma-1-es pilóta, akire mindenki csak Alonso csapattársaként emlékszik

A 49 éves brazil ex-pilóta 1996 és 2001 között mindössze 24 futamon indult a Forma-1-ben. Marques nem tartozott a sportág kiemelkedő alakjai közé, a Forma-1-ben elért legjobb eredményének is mindössze két kilencedik helyezés számít a 2001-es idényből. A neve sokak emlékezetében úgy maradhatott meg, mint az abban az évben bemutatkozó, azóta kétszeres világbajnok Fernando Alonso első Forma-1-es csapattársa. Újonc szezonjuk során Marques ugyan Alonso előtt végzett az összetettben, de valójában egyikük sem szerzett pontot.

Miután 2002-ben elvesztette az ülését a Minardinál, rövid ideig még tartalék- és tesztpilótaként maradt a csapatnál, majd az F1-es pályafutása befejeztével a brazil Stock Car-bajnokságban vezetett le, de 2018-ban végleg visszavonult. Az F1 mellett az IndyCarban is megforduló dél-amerikai versenyző jelenleg saját műhelyt vezet Brazíliában.

