Nagy bajba került a korábbi Forma-1-es brazil pilóta, Tarso Marques, ugyanis illegális luxusautó birtoklása miatt letartóztatták Sao Paulóban.

A Forma-1-nek 24 éve búcsút intő Tarso Marques illegális luxusautó birtoklás miatt került bajba, amikor egy rendszám nélküli Lamborghini Gallardót vezetett Sao Paulóban. A Washington Post cikke szerint a rendőrség azután tartóztatta le, hogy egy rutinellenőrzés során felfedezte, hogy a járművel kapcsolatban 1,3 millió brazil real (nagyjából 80,6 millió forint) tartozást halmoztak fel.

Forma-1 Formula One drivers Brazilian Tarso Marques (L) and Spaniard Fernando Alonso give the thumbs up for the start of the European Minardi Team's Formula One season 2001 on the steps of State Parliament in Melbourne 28 February 2001. The European Minardi Team was recently acquired by Australian aviation entrepreneur Paul Stoddart, the first Australian to own a Formula One Team since Sir Jack Brabham. AFP PHOTO/PAUL CROCK (Photo by PAUL CROCK / AFP)
Letartóztatták Fernando Alonso volt Forma-1-es csapattársát, Tarso Marquest
Fotó: PAUL CROCK / AFP

A Forma-1-es pilóta, akire mindenki csak Alonso csapattársaként emlékszik

A 49 éves brazil ex-pilóta 1996 és 2001 között mindössze 24 futamon indult a Forma-1-ben. Marques nem tartozott a sportág kiemelkedő alakjai közé, a Forma-1-ben elért legjobb eredményének is mindössze két kilencedik helyezés számít a 2001-es idényből. A neve sokak emlékezetében úgy maradhatott meg, mint az abban az évben bemutatkozó, azóta kétszeres világbajnok Fernando Alonso első Forma-1-es csapattársa. Újonc szezonjuk során Marques ugyan Alonso előtt végzett az összetettben, de valójában egyikük sem szerzett pontot.

Miután 2002-ben elvesztette az ülését a Minardinál, rövid ideig még tartalék- és tesztpilótaként maradt a csapatnál, majd az F1-es pályafutása befejeztével a brazil Stock Car-bajnokságban vezetett le, de 2018-ban végleg visszavonult. Az F1 mellett az IndyCarban is megforduló dél-amerikai versenyző jelenleg saját műhelyt vezet Brazíliában. 

