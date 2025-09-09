A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen és a hétszeres bajnok Lewis Hamilton egyaránt egy MotoGP-csapat megszerzésén dolgoznak.
A múlt pénteken, a Katalán Nagydíj alatt jelentették be hivatalosan, hogy az Ikon Capital konzorcium megvásárolta a Tech3 csapatot. Az üzlet részeként Günther Steiner, a Haas korábbi csapatfőnöke lesz az új vezérigazgató 2026-tól. Hervé Poncharal és Guy Coulon mérnök, akik alapították a francia céget, jövőre átadják a vezetést - írja a Motorsport.
Örülök, hogy sikerült megelőznöm a többi érdeklődőt ebben a versenyben" - mondta Steiner. „Ez a sportág egyre népszerűbb, és a Liberty Media érkezése rendkívül fontos esemény.
„Azt akarják, hogy ez sikerüljön, ezért komoly pénzt fektetnek bele, hiszen már van tapasztalatuk arról, hogyan terjesztették ki az F1-et. Most jó időszak itt befektetni, és valóban vannak mások is, akik hasonlóan gondolkodnak."
A Motorsport.com értesülései alapján Hamilton és Verstappen a legkomolyabb jelöltek egy MotoGP-csapat vásárlására.