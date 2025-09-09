Live
Elképesztő hír látott napvilágot. Lewis Hamilton és Max Verstappen ezúttal nem a Forma-1-ben, hanem egy másik versenysorozatban csaphat össze egymással.

A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen és a hétszeres bajnok Lewis Hamilton egyaránt egy MotoGP-csapat megszerzésén dolgoznak.

Max Verstappen és Lewis Hamilton is MotoGP-csapat vásárlásán gondolkozik, így a Forma-1-en kívül is összecsaphatnak
Fotó: GREG BAKER / AFP

Forma-1-en kívül csatázhat a két nagy sztár

A múlt pénteken, a Katalán Nagydíj alatt jelentették be hivatalosan, hogy az Ikon Capital konzorcium megvásárolta a Tech3 csapatot. Az üzlet részeként Günther Steiner, a Haas korábbi csapatfőnöke lesz az új vezérigazgató 2026-tól. Hervé Poncharal és Guy Coulon mérnök, akik alapították a francia céget, jövőre átadják a vezetést - írja a Motorsport.

Örülök, hogy sikerült megelőznöm a többi érdeklődőt ebben a versenyben" - mondta Steiner. „Ez a sportág egyre népszerűbb, és a Liberty Media érkezése rendkívül fontos esemény.

„Azt akarják, hogy ez sikerüljön, ezért komoly pénzt fektetnek bele, hiszen már van tapasztalatuk arról, hogyan terjesztették ki az F1-et. Most jó időszak itt befektetni, és valóban vannak mások is, akik hasonlóan gondolkodnak."

A Motorsport.com értesülései alapján Hamilton és Verstappen a legkomolyabb jelöltek egy MotoGP-csapat vásárlására.

 

