Az F1 Media pénteki közleménye emlékeztetett rá, hogy a tradicionális utcai futam már a Forma-1 első, 1950-es vb-idényében is szerepelt a naptárban, az eddigi megállapodás pedig 2031-ig volt érvényes.

Oscar Piastri, a McLaren pilótája hatalmasat fékez a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, Monte-Carlóban, 2025. május 25-én

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

A Forma-1-es Monacói Nagydíj a világ egyik leghíresebb sporteseménye, egyrészt azért, mert a belvárosi - a mindennapokban közúti közlekedésre használt - pálya különleges kihívás elé állítja a versenyzőket és a csapatokat, másrészt pedig a környezet és a helyszín a világsztárok és hírességek által leginkább látogatott, fényűző futammá teszi - írja az MTI.

Forma-1-es legendák: Schumacher, Lauda, Senna és Prost is nyert már Monacóban

A mindössze 3,3 kilométer hosszú pályán olyan legendás pilóták nyertek már, mint Michael Schumacher, Niki Lauda, Sir Jackie Stewart, Graham Hill, Ayrton Senna, vagy Alain Prost. A jelenlegi mezőny tagjai közül Fernando Alonso, Lewis Hamilton és Max Verstappen többször is győzött Monacóban, 2024-ben pedig Charles Leclerc lett az első az F1 történetében, akinek a hazai futamát sikerült itt megnyernie.

Monaco utcái a Forma-1-es világbajnokság első napjaitól kezdve visszhangozzák a versenyautók hangját, és ezt az ikonikus helyszínt mind a versenyzők, mind pedig a szurkolók imádják, köszönhetően annak a különleges hangulatnak, amelyet a világ legcsillogóbb hercegsége biztosít

- nyilatkozta a szerződéshosszabbítással összefüggésben Stefano Domenicali, a Formula-1 Group vezérigazgatója.