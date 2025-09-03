Live
A McLaren hivatalosan bejelentette, hogy a Forma-2-ben versenyző Alex Dunne kap lehetőséget az Olasz Nagydíj első szabadedzésén. Az ír tehetség idén másodszor kap lehetőséget Forma-1-es hétvégén, miután az Osztrák Nagydíjon már helyettesítette Lando Norrist.

A Forma-1 szabályai szerint minden csapatnak négy olyan pénteki első szabadedzést kell biztosítania a szezonban, amelyen fiatal versenyző kap helyet.

Forma-1, Alex Dunne before the third practice ahead of the Formula 1 Austrian Grand Prix at Red Bull Ring in Spielberg, Austria on June 28, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A McLaren fiatal tehetsége a Forma-1-es Olasz Nagydíjon bizonyíthat
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Alex Dunne újra a Forma-1-ben bizonyíthat  

Ez azt jelenti, hogy a McLarennél Norrisnak és Oscar Piastrinak is (ideálisan) kétszer-kétszer át kell adnia az autóját. 

Eddig csupán Norris teljesítette ezt a kötelezettségét Spielbergben, így Monzában Piastri hagyja majd ki első pénteki szereplését.  

A wokingiak korábban már jelezték, hogy az októberi Mexikói Nagydíj pénteki edzésén az IndyCar-sztár Pato O’Ward ülhet be az autóba. Ez három kipipált kötelező alkalmat jelent, így a szezon végéig még egy fiatal versenyzői lehetőség vár teljesítésre.

Alex Dunne számára fontos mérföldkő lehet a monzai szereplés, hiszen F2-es bajnoki esélyesként újabb lépcsőfokként tekint az F1-es lehetőségekre. A McLaren közösségi médiában közzétett bejelentése nagy figyelmet keltett,

 bár a csapat nem részletezte azonnal, melyik pilóta autójába ül, de a szakmai források egyértelművé tették: ezúttal valóban Piastri pihen majd.  

A monzai hétvége azonban nemcsak Dunne miatt tartogat izgalmakat: többek között Lewis Hamilton rajtbüntetése és Lando Norris bajnoki esélyei körüli kérdések adnak témát a szurkolóknak és a szakértőknek egyaránt. 

