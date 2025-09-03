A Forma-1 szabályai szerint minden csapatnak négy olyan pénteki első szabadedzést kell biztosítania a szezonban, amelyen fiatal versenyző kap helyet.

A McLaren fiatal tehetsége a Forma-1-es Olasz Nagydíjon bizonyíthat

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Alex Dunne újra a Forma-1-ben bizonyíthat

Ez azt jelenti, hogy a McLarennél Norrisnak és Oscar Piastrinak is (ideálisan) kétszer-kétszer át kell adnia az autóját.

Eddig csupán Norris teljesítette ezt a kötelezettségét Spielbergben, így Monzában Piastri hagyja majd ki első pénteki szereplését.

A wokingiak korábban már jelezték, hogy az októberi Mexikói Nagydíj pénteki edzésén az IndyCar-sztár Pato O’Ward ülhet be az autóba. Ez három kipipált kötelező alkalmat jelent, így a szezon végéig még egy fiatal versenyzői lehetőség vár teljesítésre.

Alex Dunne 🤝 FP1 in Monza



Looking forward to seeing you take to the wheel of the MCL39 again! 🤩#McLaren pic.twitter.com/F81DnZQUWs — McLaren (@McLarenF1) September 2, 2025

Alex Dunne számára fontos mérföldkő lehet a monzai szereplés, hiszen F2-es bajnoki esélyesként újabb lépcsőfokként tekint az F1-es lehetőségekre. A McLaren közösségi médiában közzétett bejelentése nagy figyelmet keltett,

bár a csapat nem részletezte azonnal, melyik pilóta autójába ül, de a szakmai források egyértelművé tették: ezúttal valóban Piastri pihen majd.

A monzai hétvége azonban nemcsak Dunne miatt tartogat izgalmakat: többek között Lewis Hamilton rajtbüntetése és Lando Norris bajnoki esélyei körüli kérdések adnak témát a szurkolóknak és a szakértőknek egyaránt.