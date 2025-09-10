A Forma-1-ben is bőven akadnak olyan boldog, vagy éppen szomorú pillanatok, amelyek örökre megváltoztatták a száguldó cirkuszt.
„Számomra inkább kívülről nézve, azt hiszem, Senna volt az" - magyarázta az 1997-es bajnok, Jacques Villeneuve.
Volt egy Senna előtti F1 és egy Senna utáni. És hogy... Úgy értem, a te idődben a versenyzés veszélyes volt, és rengeteg lépést tettek. De a Senna-pillanat tényleg megváltoztatta a szemléletet, hogy 'OK, most már tényleg, tényleg tennünk kell valamit.
A Motorsport beszámolója szerint Mario Andretti, aki 1978-ban megnyerte az F1-es bajnokságot így vélekedett: „Azt hiszem, a ground-effect felfedezése. És véleményem szerint ez forradalmasította a motorsport modern korszakát, talán a legóriásibb módon."
„Három jelentős dolog: a dél-afrikai versenyzői sztrájk az első alkalommal, mert az édesapád [Gilles Villeneuve] volt az, aki vigyázott ránk, mert ott új versenyzők voltunk. Mindannyian sztrájkoltunk ahelyett, hogy versenyeztünk volna! És azt hiszem, amikor Bernie [Ecclestone] átvette a Forma-1 irányítását, a császár. Aztán az a végzetes nap örökre megváltoztatta a versenyzést, és azt mondtad,
1994-ben Imolában, amikor elvesztettünk két nagyszerű versenyzőt, Roland Ratzenbergert és Ayrton Sennát. Azt hiszem, ez örökre kihatott a sportra" - vélekedett Nigel Mansell.
„Mindannyiunknak voltak tapasztalatai a különböző generációs autók vezetéséről, és amikor teszteled azokat a mega régi autókat például az '50-es évekből, akkor komolyan szükséged van egy... Komoly bátorságra, hogy a maximumot hozd ki belőlük. És még egyszer, az én korszakomból, ami a '90-es évek vége, 2000 eleje, úgy értem, fantasztikus volt! Tudod, annyira biztonságos volt. Biztonságban érezted magad, így hihetetlen kockázatokat vállalhattál" - mondta Mika Häkkinen.
Sir Jackie Stewart elmondta, a Forma-1 nagyon jó munkát végzett az évek során. Tekintve, hogy hol tartunk ma.
Emerson Fittipaldi emlékszik, amikor először csatlakozott a Forma-1-hez, Jackie Stewart és Jo Bonnier megalapították a Nagydíjversenyzők Szövetségét.
„És az a munka, amit Jackie, Bonnier és sok versenyző végzett a biztonság javítása érdekében. És most mennyivel biztonságosabb a versenyzés, mint korábban? Statisztikailag fantasztikus."
Hozzátette, emlékeznek a 60-as évek végére, a 70-es évek elejére, amikor hét az egyhez volt az esély.
Olyan 21-en voltunk versenyzők, és benne volt a pakliban, hogy az év végére hárman már nem lesznek velünk.