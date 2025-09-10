A Forma-1-ben is bőven akadnak olyan boldog, vagy éppen szomorú pillanatok, amelyek örökre megváltoztatták a száguldó cirkuszt.

Ayrton Senna tragikus halála örökre megváltoztatta a Forma-1-et

Fotó: - / AFP

Örökké emlékezetes Forma-1-es pillanatok

„Számomra inkább kívülről nézve, azt hiszem, Senna volt az" - magyarázta az 1997-es bajnok, Jacques Villeneuve.

Volt egy Senna előtti F1 és egy Senna utáni. És hogy... Úgy értem, a te idődben a versenyzés veszélyes volt, és rengeteg lépést tettek. De a Senna-pillanat tényleg megváltoztatta a szemléletet, hogy 'OK, most már tényleg, tényleg tennünk kell valamit.

A Motorsport beszámolója szerint Mario Andretti, aki 1978-ban megnyerte az F1-es bajnokságot így vélekedett: „Azt hiszem, a ground-effect felfedezése. És véleményem szerint ez forradalmasította a motorsport modern korszakát, talán a legóriásibb módon."

„Három jelentős dolog: a dél-afrikai versenyzői sztrájk az első alkalommal, mert az édesapád [Gilles Villeneuve] volt az, aki vigyázott ránk, mert ott új versenyzők voltunk. Mindannyian sztrájkoltunk ahelyett, hogy versenyeztünk volna! És azt hiszem, amikor Bernie [Ecclestone] átvette a Forma-1 irányítását, a császár. Aztán az a végzetes nap örökre megváltoztatta a versenyzést, és azt mondtad,

1994-ben Imolában, amikor elvesztettünk két nagyszerű versenyzőt, Roland Ratzenbergert és Ayrton Sennát. Azt hiszem, ez örökre kihatott a sportra" - vélekedett Nigel Mansell.

„Mindannyiunknak voltak tapasztalatai a különböző generációs autók vezetéséről, és amikor teszteled azokat a mega régi autókat például az '50-es évekből, akkor komolyan szükséged van egy... Komoly bátorságra, hogy a maximumot hozd ki belőlük. És még egyszer, az én korszakomból, ami a '90-es évek vége, 2000 eleje, úgy értem, fantasztikus volt! Tudod, annyira biztonságos volt. Biztonságban érezted magad, így hihetetlen kockázatokat vállalhattál" - mondta Mika Häkkinen.

Legends from F1's past 🤩✨



A roundtable like no other, bringing together Mika Hakkinen, Mario Andretti, Nigel Mansell, Alain Prost, Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi and Jacques Villeneuve 🙌#F1 pic.twitter.com/fKCBP8fbpO — Formula 1 (@F1) August 22, 2025

Sir Jackie Stewart elmondta, a Forma-1 nagyon jó munkát végzett az évek során. Tekintve, hogy hol tartunk ma.

Emerson Fittipaldi emlékszik, amikor először csatlakozott a Forma-1-hez, Jackie Stewart és Jo Bonnier megalapították a Nagydíjversenyzők Szövetségét.