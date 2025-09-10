Live
Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Az F1 bajnokai, Sir Jackie Stewart, Alain Prost, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve, Mario Andretti és Emerson Fittipaldi arról beszéltek, hogy mely események változtatták meg a bajnokságot. A hét Forma-1-es bajnok a 2025-ös Goodwood Festival of Speed rendezvényen gyűlt össze az F1 75. évfordulója alkalmából.

A Forma-1-ben is bőven akadnak olyan boldog, vagy éppen szomorú pillanatok, amelyek örökre megváltoztatták a száguldó cirkuszt.

Ayrton Senna tragikus halála örökre megváltoztatta a Forma-1-et
Fotó: - / AFP

Örökké emlékezetes Forma-1-es pillanatok

„Számomra inkább kívülről nézve, azt hiszem, Senna volt az" - magyarázta az 1997-es bajnok, Jacques Villeneuve. 

Volt egy Senna előtti F1 és egy Senna utáni. És hogy... Úgy értem, a te idődben a versenyzés veszélyes volt, és rengeteg lépést tettek. De a Senna-pillanat tényleg megváltoztatta a szemléletet, hogy 'OK, most már tényleg, tényleg tennünk kell valamit.

A Motorsport beszámolója szerint Mario Andretti, aki 1978-ban megnyerte az F1-es bajnokságot így vélekedett: „Azt hiszem, a ground-effect felfedezése. És véleményem szerint ez forradalmasította a motorsport modern korszakát, talán a legóriásibb módon."

„Három jelentős dolog: a dél-afrikai versenyzői sztrájk az első alkalommal, mert az édesapád [Gilles Villeneuve] volt az, aki vigyázott ránk, mert ott új versenyzők voltunk. Mindannyian sztrájkoltunk ahelyett, hogy versenyeztünk volna! És azt hiszem, amikor Bernie [Ecclestone] átvette a Forma-1 irányítását, a császár. Aztán az a végzetes nap örökre megváltoztatta a versenyzést, és azt mondtad, 

1994-ben Imolában, amikor elvesztettünk két nagyszerű versenyzőt, Roland Ratzenbergert és Ayrton Sennát. Azt hiszem, ez örökre kihatott a sportra" - vélekedett Nigel Mansell.

„Mindannyiunknak voltak tapasztalatai a különböző generációs autók vezetéséről, és amikor teszteled azokat a mega régi autókat például az '50-es évekből, akkor komolyan szükséged van egy... Komoly bátorságra, hogy a maximumot hozd ki belőlük. És még egyszer, az én korszakomból, ami a '90-es évek vége, 2000 eleje, úgy értem, fantasztikus volt! Tudod, annyira biztonságos volt. Biztonságban érezted magad, így hihetetlen kockázatokat vállalhattál" - mondta Mika Häkkinen.

Sir Jackie Stewart elmondta, a Forma-1 nagyon jó munkát végzett az évek során. Tekintve, hogy hol tartunk ma.

Emerson Fittipaldi emlékszik, amikor először csatlakozott a Forma-1-hez, Jackie Stewart és Jo Bonnier megalapították a Nagydíjversenyzők Szövetségét.

„És az a munka, amit Jackie, Bonnier és sok versenyző végzett a biztonság javítása érdekében. És most mennyivel biztonságosabb a versenyzés, mint korábban? Statisztikailag fantasztikus."

Hozzátette, emlékeznek a 60-as évek végére, a 70-es évek elejére, amikor hét az egyhez volt az esély. 

Olyan 21-en voltunk versenyzők, és benne volt a pakliban, hogy az év végére hárman már nem lesznek velünk.

