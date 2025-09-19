Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy a Red Bull Forma-1-es csapatának egykori pilótája, Sergio Pérez egy év kihagyás után jövőre a Cadillac-nél folytatja pályafutását. A mexikói versenyző megerősítette, hogy hamarosan sor kerül első tesztjére az új csapatánál, amely 2026-ban mutatkozik be a mezőnyben. A pilóta a tesztek előtt sem unatkozott, legutóbb éppen egy MLB-meccsen (baseball) ő dobta az ünnepélyes kezdődobást a Dodger Stadionban, ahol a Los Angeles Dodgers fogadta a Philadelphia Phillies együttesét.

A Forma-1-be visszatérő Pérez a baseball pályán

Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1-be egy tapasztalt pilóta tér vissza

A rutinos versenyző nem ma kezdte ezt a szakmát, korábban a Sauber, a McLaren, a Force India és Racing Point pilótája is volt, majd éveken át versenyzett Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál. A kezdeti sikerek után azonban Pérez nem tudta megközelíteni a négyszeres világbajnok holland kimagasló teljesítményét, ezért tavaly év végén az osztrák istálló a menesztése mellett döntött.

További képeket ITT lehet megnézni a kezdődobásról.