A szervezők sajtóközleménye szerint szombaton és vasárnap összesen 40 ezren látogattak ki a budapesti helyszínre, akik korábbi Forma-1-es pilótákat is megcsodálhattak a Red Bull Showrun során.

David Coulthard korábbi Forma-1-es autóversenyző a Red Bull Showrun rendezvényen Budapesten

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A Forma-1-es legenda szerint a budapesti pálya elképesztő volt

Az esemény csúcspontját az jelentette, amikor a két korábbi Forma-1-es pilóta, David Coulthard és Patrick Friesacher vette birtokba a Stefánia út aszfaltját.

Előbbi egy magyar zászlót lengetve tisztelgett a lelkes közönség előtt

- írja az MTI.

A Red Bull Showrun mindig nagyszerű lehetőség arra, hogy a Forma-1 hangulatát közelebb hozzuk a közönséghez. Itt nemcsak egy technikaisport-eseményről van szó, hanem valódi fesztiválhangulatban tudjuk megmutatni, milyen különleges is ez a világ

- nyilatkozta.

Hozzátette: a budapesti pálya elképesztő volt, a paddockot gyönyörű helyen építették fel, az pedig eddig sem volt titok, hogy a magyar közönség mennyire szereti a szakágat.