Fantasztikus pillanatokat éltek át a magyar autósport szerelmesei. Még David Coulthard 13-szoros futamgyőztes Forma-1-es pilóta is elképesztőnek nevezte a Red Bull Showrun autós-motoros bemutató pályáját.

A szervezők sajtóközleménye szerint szombaton és vasárnap összesen 40 ezren látogattak ki a budapesti helyszínre, akik korábbi Forma-1-es pilótákat is megcsodálhattak a Red Bull Showrun során.

David Coulthard korábbi Forma-1-es autóversenyző a Red Bull Showrun rendezvényen Budapesten
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A Forma-1-es legenda szerint a budapesti pálya elképesztő volt

Az esemény csúcspontját az jelentette, amikor a két korábbi Forma-1-es pilóta, David Coulthard és Patrick Friesacher vette birtokba a Stefánia út aszfaltját. 

Előbbi egy magyar zászlót lengetve tisztelgett a lelkes közönség előtt

 - írja az MTI.

A Red Bull Showrun mindig nagyszerű lehetőség arra, hogy a Forma-1 hangulatát közelebb hozzuk a közönséghez. Itt nemcsak egy technikaisport-eseményről van szó, hanem valódi fesztiválhangulatban tudjuk megmutatni, milyen különleges is ez a világ 

- nyilatkozta.

Hozzátette: a budapesti pálya elképesztő volt, a paddockot gyönyörű helyen építették fel, az pedig eddig sem volt titok, hogy a magyar közönség mennyire szereti a szakágat.


 

