Az F1-es világbajnoki sorozat mezőnye Azerbajdzsánba, a bakui utcai pályára látogatott ezen a hétvégén. Szombaton délelőtt már a Forma-1-es Azeri Nagydíj harmadik szabadedzésére került sor, amelyen ...

A Forma-1 a szokásoknak megfelelően péntek délelőtt az első szabadedzéssel vette birtokba a pályát, ami ezúttal is tartogatott meglepetést. A pálya a gyakorlás elején megsérült, így alig lehetett mért köröket teljesítenie a mezőny tagjainak. Nem sokkal később péntek délután már a második szabadedzést teljesítették, ahol a két Ferrari volt a leggyorsabb.

A harmadik szabadedzésre került a Forma-1-es Azeri Nagydíjon
Fotó: RESUL REHIMOV / ANADOLU

Nagy izgalmak szombaton is a Forma-1-es Azeri Nagydíjon 

A szombati napra megélénkült a szél, így ezzel a faktorral is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Az első perceket minden csapat még a boxban töltötte, majd folyamatosan szállingóztak a pályára a versenyzők. Az első emlékezetesebb pillanat a Haas versenyzőjének, Oliver Bearmannak a nevéhez fűződött, aki hibázott, majd kiterelte az autóját a bukótérbe. 

Ennek ellenére 15 perc elteltével a brit versenyző állt az élen, igaz, más versenyzőnek nem is volt ekkor mért ideje. 

A szél miatt a köridők is rosszabbak voltak, mint a tegnapi napon, Norris is 1:45.815-ös időt futott elsőre, így Bearmant sem tudta megelőzni, küzdöttek rendesen a versenyzők a körülményekkel. 

A szabadedzés legnagyobb kérdése azt volt, ki milyen beállításokra szavazott. Többen is változtattak a pénteki naphoz képest, többek között Lewis Hamilton is, ám a finomhangolások nem mindenkinek sikerültek. 

Például az első 20 percben senki nem ment 340 km/h fölé. 

Nagyon sok volt a hiba, a megingás az edzésen. Ennek ellenére természetesen folyamatosan javultak az autók és a köridők, a szabadedzés feléhez érve  Piastri (1:42.726), Hamilton, Leclerc, Verstappen volt a sorrend, Norris csak a hetedik volt. 

A folyamatosan változó szél a folytatásban is megnehezítette a versenyzők dolgát, ami ráadásul egyre erősebb volt. A pálya pedig továbbra is sokkal lassabb volt, mint pénteken. 

Szűk húsz perccel a szabadedzés vége előtt Verstappen állt az élre (1:41.724 ), miközben Lawson pördült meg a pályán, de irányba tudta tenni az autót. Az utolsó negyedórában pedig jött a szokásos tűzijáték. Albon és Leclerc is megérintette a falat, de mindketten megúszták az esetet, miközben Norris futott egy 1:41.223-as időt. Pillanatokkal később Piatrinak kellett nagyot mentenie, nem először, de ő sem törte össze az autót. De ezek is jól mutatták, mennyire nehéz volt egy jó kört összerakni ilyen körülmények között. 

A végén is voltak még izgalmak, Verstappen is megborotválta a falat: végül Norris végzett az élen (1:41.223), mögötte Verstappen és Piastri állhatott még fel a képzeletbeli dobogóra. A Ferrarik ezúttal nem tudták megismételni a pénteki teljesítményüket, Hamilton a negyedik, Leclerc a tizedik lett, de Cunoda a Red Bull-lal és az Aston Martinok is szenvedtek. 

Az Azeri Nagydíj időmérő edzése magyar idő szerint 14 órakor kezdődik majd Bakuban. 

