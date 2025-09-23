A Williams négy év után állhatott fel ismét a dobogóra egy Forma-1-es futamot követően, ugyanis a címvédő Max Verstappen győzelmével zárult Azeri Nagydíjon a második helyről rajtoló Carlos Sainz végül a harmadik helyen ért célba. A csapat első komoly sikerét könyvelhette el James Vowles vezetése alatt.

Toto Wolff és James Vowles korábban évekig dolgoztak együtt a Mercedes Forma-1-es csapatánál

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A Mercedesnél is gratuláltak a Williams Forma-1-es csapatfőnökének

A csapatfőnök 2023 elején hagyta el a Mercedest, hogy átvegye a brit csapat irányítását. Vowles és Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, korábban évekig dolgoztak szorosan együtt, a két szakember között pedig máig baráti a kapcsolat. A verseny után aztán Wolff egy vicces ajándékkal lepte meg kollégáját. A Mercedes első embere egy üveg pezsgőt, egy doboz csokoládét küldött a 46 éves brit mérnöknek, mellékelten pedig egy üzenetet is írt:

Szerencsés rohadék! Gratulálok az első dobogós helyezésedhez csapatfőnökként”.

Vamos, @WilliamsRacing 💪 Congrats on the smooth operation today. Enjoy the goodies 🙌🍫🍾 pic.twitter.com/cDlo1m7n7k — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2025

„Csapatvezetőként sok kritikát kapunk, de dicsőség is ér bennünket, amikor mások nagyszerű munkát végeznek. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy James nagyszerű munkát végez és komoly szerepe van a csapat sikerében” – mondta a Mercedes csapatfőnöke.