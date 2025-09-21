Az Alpine csapatánál a szezon elején Franco Colapinto váltotta Jack Doohant, de ez a váltás egyelőre nem hozott túl sok sikert. A 22 éves argentin jelenleg az egyetlen aktív versenyző a mezőnyben, aki még pontot sem szerzett a pilóták bajnokságában, akárcsak az elődje, újabb hibája pedig végleg megpecsételhette a sorsát.

Franco Colapinto falnak vágta az autóját az F1-es Azeri Nagydíj időmérőjén

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Van-e még visszaút Franco Colapinto számára az Alpine-nál?

Miután Alexander Albon és Nico Hülkenberg is autót tört a bakui időmérő első szakaszában, az utolsó másodpercekben sem maradt el a dráma: Franco Colapinto is falnak ütközött az Alpine-nal az 5-ös kanyarban. A helye megtartásáért küzdő argentin ezúttal sem javított az esélyein, ugyanis ismét jelentős anyagi kárt okozott a francia istállónak, ráadásul a szerelők is túlórázhatnak miatta. Colapinto a 16. helyen esett ki, csapattársa, Pierre Gasly pedig szintén elrontotta az utolsó körét és csak a 19. lett.

A 22 éves argentin hibája láttán Flavio Briatore csalódottan rázta a fejét, így elképzelhető, hogy Colapinto karrierje hamarosan tényleg véget ér a francia istállónál.

A desperate end to Q1 for Alpine 😖



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Az argentin gyengélkedése miatt már korábban felmerült a lehetőség, hogy Colapintót az Azeri Nagydíj után elbocsátják, mivel még nem írt alá új szerződést 2026-ra, Briatore pedig közismerten nem túl türelmes. Ez a döntés egyre biztosabbnak tűnik, mert a hírek szerint már meg is van a 22 éves pilóta utódja. Colapintót a jelenlegi tartalék Paul Aron válthatja, így ő lehet az első észt pilóta, aki a Forma-1-ben versenyez. Amennyiben az Alpine nehéz helyzetben lévő versenyzője a vasárnapi futamon is gyenge teljesítmény nyújt, minden bizonnyal szezon közben megválik tőle a francia csapat.

Az 51 körös Azeri Nagydíj – melynek időmérőjén Charles Leclerc és Oscar Piastri is falnak ütközött – vasárnap 13 órakor rajtol Bakuban.

