Az Alpine csapatánál a szezon elején Franco Colapinto váltotta Jack Doohant, de ez a váltás nem hozott túl sok sikert. A 22 éves argentin jelenleg az egyetlen aktív versenyző a mezőnyben, aki még egyetlen pontot sem szerzett a pilóták bajnokságában, akárcsak az elődje, így veszélybe került a jövője.

Franco Colapinto még pont nélkül áll a 2025-ös szezonban

Franco Colapinto sorsa már eldőlt az Alpine-nál?

Az argentin gyengélkedése miatt felmerül a lehetőség, hogy Colapintót már az Azerbajdzsáni Nagydíj után elbocsátják, mivel még nem írt alá új szerződést 2026-ra, Flavio Briatore pedig közismerten nem túl türelmes. Ez a döntés egyre biztosabbnak tűnik, mert a hírek szerint már meg is van a 22 éves pilóta utódja.

Colapintót a jelenlegi tartalék Paul Aron válthatja, így ő lehet az első észt pilóta, aki a Forma-1-ben versenyez.

Állítólag Aron jó benyomást keltett az Alpine munkatársaira a színfalak mögött, és több FP1-es szabadedzésen is részt vett idén a Sauberrel való partnerség keretében. Az is megeshet, hogy Aron az utolsó két-három versenyen venne részt, ha csere történne, ám ez éppen a szezon legkimerítőbb tripla hétvégéjére esne, ami rendkívül nehézzé tenné az észt pilóta helyzetét.

Paul Aron lehet Franco Colapinto utódja az Alpine-nál

A Forma-1-es idény 17. versenyhétvégéje, amit az azerbajdzsáni Bakuban fognak rendezni, a konstruktőri vb-cím szempontjából sorsdöntő lehet, ugyanis az éllovas McLaren már ezen a futamon bebiztosíthatja címvédését.

