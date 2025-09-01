A két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc balesete miatt is volt biztonsági autós fázis a Forma-1-es Holland Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a zandvoorti futam harmadánál megcsúszott és a falnak csapta az autóját, míg monacói csapattársa versenyének a mercedeses Andrea Kimi Antonelli vetett véget.

Lewis Hamilton nem örülhet a Holland Nagydíjon történteknek

Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato

„Nem igazán értem, vissza kell néznem, de amint rámentem a döntött ívre, az autó hátulja kicsúszott és már nem tudtam megmenteni.

Nagyon szokatlan, hogy nem fejezek be egy versenyt és már ilyen korán kiesem"

– értékelt Hamilton a futamot követően.

Hamilton found the barriers exiting Turn 3 😖



Here's what happened ⤵️#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CayNaG6D3c — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

A brit pilóta aztán a leintés után újabb pofont kapott, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ugyanis

a következő hétvégén sorra kerülő Olasz Nagydíjra öt rajthelyes büntetéssel sújtotta őt.

Ezt azzal magyarázta az FIA, hogy még a zandvoorti versenyt megelőző bemelegítő körökben a sárga zászlók ellenére Lewis Hamilton túl gyorsan ment, majd a bokszutcába is túl nagy sebességgel hajtott be.

Hamilton mellett Antonelli is pórul járt a Holland Nagydíjon

A Ferrari 40 éves versenyzőjéhez hasonlóan két büntetőponttal és rossz hírrel zárta a futamot a 19 esztendős Antonelli is.

A Mercedes olasz pilótája ugyan bocsánatot kért Leclerc-től a baleset okozásáért, az FIA-t ez sem hatotta meg, és 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta őt.

Ehhez további 5 másodperc társult, amiért átlépte a megengedett sebességet a bokszutcában. Andrea Kimi Antonelli ezt nem töltötte le bokszkiálláskor, ezért utólag adták hozzá az időeredményéhez, és pechjére Lando Norris hajrábeli kiesése miatt a biztonsági autó úgy összeterelte a mezőnyt, hogy rengeteg pozíciót veszített.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Antonelli hiába ért célba a hatodik helyen, tíz pilóta is 15 másodpercen belül zárt hozzá képest, így egészen a 16. helyre sorolták őt vissza a végeredményben. A Mercedes így is szerzett tizenkét pontot – a negyedikként végzett George Russell révén –, így zárkózott a konstruktőri pontversenyben második Ferrarira.

A Forma-1-es szezon a Ferrari hazájában, Monzában folytatódik szeptember 5. és 7. között.