A két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc balesete miatt is volt biztonsági autós fázis a Forma-1-es Holland Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a zandvoorti futam harmadánál megcsúszott és a falnak csapta az autóját, míg monacói csapattársa versenyének a mercedeses Andrea Kimi Antonelli vetett véget.
„Nem igazán értem, vissza kell néznem, de amint rámentem a döntött ívre, az autó hátulja kicsúszott és már nem tudtam megmenteni.
Nagyon szokatlan, hogy nem fejezek be egy versenyt és már ilyen korán kiesem"
– értékelt Hamilton a futamot követően.
A brit pilóta aztán a leintés után újabb pofont kapott, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ugyanis
a következő hétvégén sorra kerülő Olasz Nagydíjra öt rajthelyes büntetéssel sújtotta őt.
Ezt azzal magyarázta az FIA, hogy még a zandvoorti versenyt megelőző bemelegítő körökben a sárga zászlók ellenére Lewis Hamilton túl gyorsan ment, majd a bokszutcába is túl nagy sebességgel hajtott be.
A Ferrari 40 éves versenyzőjéhez hasonlóan két büntetőponttal és rossz hírrel zárta a futamot a 19 esztendős Antonelli is.
A Mercedes olasz pilótája ugyan bocsánatot kért Leclerc-től a baleset okozásáért, az FIA-t ez sem hatotta meg, és 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta őt.
Ehhez további 5 másodperc társult, amiért átlépte a megengedett sebességet a bokszutcában. Andrea Kimi Antonelli ezt nem töltötte le bokszkiálláskor, ezért utólag adták hozzá az időeredményéhez, és pechjére Lando Norris hajrábeli kiesése miatt a biztonsági autó úgy összeterelte a mezőnyt, hogy rengeteg pozíciót veszített.
Antonelli hiába ért célba a hatodik helyen, tíz pilóta is 15 másodpercen belül zárt hozzá képest, így egészen a 16. helyre sorolták őt vissza a végeredményben. A Mercedes így is szerzett tizenkét pontot – a negyedikként végzett George Russell révén –, így zárkózott a konstruktőri pontversenyben második Ferrarira.
A Forma-1-es szezon a Ferrari hazájában, Monzában folytatódik szeptember 5. és 7. között.