Miközben Bakuban újult erővel száguld az Azeri Nagydíjon, otthonában kiürült az F1 hétszeres brit világbajnokának a garázsa. Lewis Hamilton ugyanis úgy döntött, megválik minden autójától – holott éveken keresztül gyűjtögette a különlegesebbnél különlegesebb négykerekűeket –, és helyette inkább a művészetbe fekteti a vagyona egy részét. A Ferrari versenyzője Bakuban elárulta a média képviselőinek, hogy már az összes autójától megvált.

Lewis Hamilton megszabadult a messzeföldön híres autógyűjteményétől

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Hamilton azért egy F40-est megtartana, most motorra váltott

Hamilton a gyűjteményének felszámolásával Sebastian Vettel példáját követi, aki 2021-ben vált meg a saját gyűjteményétől, részben környezettudatossági okokból.

– Már nincs több autóm, mert az összeset eladtam. Manapság már inkább a művészetbe fektetek. Ha viszont mégis akarnék egy autót, akkor az egy F40-es lenne. De az amúgy is egy műalkotás, így passzolna az új énemhez – magyarázta Hamilton.

Lewis Hamilton egykori autógyűjteménye

Pagani Zonda 760 LH

Mercedes (AMG One, SLS Black Series, GT R, G63 6×6, Maxbach S600, EQC)

Ferrari (LaFerrari, LaFerrari Aperta, 599 SA Aperta)

McLaren P1-es és F1-es modell

egy 1966-os Shelby Cobra 427-es

egy 1967-es Ford Mustang Shelby GT500-as

Mini Cooper

Mivel azért még Hamiltonnak is közlekednie kell valamivel, így a hétszeres világbajnok a négykerekű csodákról kétkerekűre váltott. Ahol csak teheti, még a versenyhétvégéken is motorral jelenik meg a paddockban. Jelenleg már két járgány van a tulajdonában: a Monacóban és Monzában is megcsodált Ducati Panigale V4 S, illetve egy általa is kifejlesztett MV Agusta F4 LH44-es.