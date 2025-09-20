Live
Az Azeri Nagydíj pénteki szabadedzésének legnagyobb meglepetését a Ferrari hétszeres világbajnoka produkálta. Lewis Hamilton megnyerte a második szabadedzést, és mindenki azt kutatta, vajon mi a brit versenyzője titka. Talán az, hogy a magánéletben négykerékről kettőre váltott.

Miközben Bakuban újult erővel száguld az Azeri Nagydíjon, otthonában kiürült az F1 hétszeres brit világbajnokának a garázsa. Lewis Hamilton ugyanis úgy döntött, megválik minden autójától – holott éveken keresztül gyűjtögette a különlegesebbnél különlegesebb négykerekűeket –, és helyette inkább a művészetbe fekteti a vagyona egy részét. A Ferrari versenyzője Bakuban elárulta a média képviselőinek, hogy már az összes autójától megvált.

Lewis Hamilton megszabadult a messzeföldön híres autógyűjteményétől
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Hamilton azért egy F40-est megtartana, most motorra váltott

Hamilton a gyűjteményének felszámolásával Sebastian Vettel példáját követi, aki 2021-ben vált meg a saját gyűjteményétől, részben környezettudatossági okokból. 

– Már nincs több autóm, mert az összeset eladtam. Manapság már inkább a művészetbe fektetek. Ha viszont mégis akarnék egy autót, akkor az egy F40-es lenne. De az amúgy is egy műalkotás, így passzolna az új énemhez – magyarázta Hamilton.

Lewis Hamilton egykori autógyűjteménye

  • Pagani Zonda 760 LH 
  • Mercedes (AMG One, SLS Black Series, GT R, G63 6×6, Maxbach S600, EQC)
  • Ferrari (LaFerrari, LaFerrari Aperta, 599 SA Aperta)
  • McLaren P1-es és F1-es modell
  • egy 1966-os Shelby Cobra 427-es
  • egy 1967-es Ford Mustang Shelby GT500-as
  • Mini Cooper

Mivel azért még Hamiltonnak is közlekednie kell valamivel, így a hétszeres világbajnok a négykerekű csodákról kétkerekűre váltott. Ahol csak teheti, még a versenyhétvégéken is motorral jelenik meg a paddockban. Jelenleg már két  járgány van a tulajdonában: a Monacóban és Monzában is megcsodált Ducati Panigale V4 S, illetve egy általa is kifejlesztett MV Agusta F4 LH44-es.

