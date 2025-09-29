Mint ismert, Lewis Hamilton 12 éves angol bulldogja, Roscoe tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett, a kezelés során pedig szíve rövid időre meg is állt.

Lewis Hamilton nehéz napokat él át beteg kutyája miatt

Lewis Hamilton most csak Roscoe felépülésére koncentrál

A brit versenyző pénteken kénytelen volt lemondani a mugellói Pirelli-gumitesztet, így Csou Kuan-jü, a Ferrari tartalékpilótája ugrott be helyette.

Hamilton a szombati milánói Ferrari divatbemutatót sem tudta meglátogatni, mert úgy érezte, „most Roscoe mellett kell lennie"

– írja a Motorsport.

„Le vagyok sújtva, hogy személyesen nem láthattam a Ferrari Style divatbemutatót ma. Még az élő közvetítésből is látszott, hogy a selymek, kasmírok és farmer hihetetlen volt. Nagyszerű volt látni Rocco Iannone víziójának megvalósulását. Gratulálok a Ferrari Style csapatának a nagyszerű bemutatóhoz."