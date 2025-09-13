Augusztus végén a Forma-1-hez újonnan csatlakozó Cadillac végre bejelentette két pilótáját a mexikói Sergio Pérez és a finn Valtteri Bottas személyében. A General Motors által támogatott istálló 2026-ban kezdi meg első szezonját a száguldó cirkuszban, a tapasztalt pilótapáros pedig erős alapot adhat a jövőre nézve. A bejelentés után a Holland Nagydíj hétvégéjén a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont megkérdezték, mit gondol arról, hogy a korábbi csapattársa, a finn Valtteri Bottas visszatér a rajtrácsra, azonban a brit pilóta kezdetben nem volt bőbeszédű.

Lewis Hamilton nagyon szeretett együtt dolgozni a finn Valtteri Bottasszal

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Hamilton elképesztő dolgot mondott korábbi csapattársáról

„Ez nem olyan dolog, amibe túlzottan bele akarnék menni. De nagyon örülök Valtterinek. Jó barátom, és tényleg megérdemli, hogy visszatérjen. Tudom, hogy rengeteg tapasztalattal rendelkezik, amit be tud majd vinni az új csapatába” – idézi a RacingNews365 a Ferrai pilótáját, akit aztán az Olasz Nagydíjon is kérdeztek egykori mercedeses csapattársa visszatéréséről.

A Ferrari brit pilótája azt mondta, hiányzik neki a Bottasszal való közös munka.

Nem kell semmit mondanom a tehetségéről, mert azt a pályafutása során már bebizonyította. Az egyik legőszintébb és valószínűleg a legviccesebb finnt kapják, akit el tudok képzelni. Ő a leghitelesebb ember, akivel együtt lehet dolgozni. Hiányzik a vele való együttműködés”

– mondta Hamilton, aki egykori csapattársa mellett a mexikói Sergio Pérezt is méltatta.

„Szerintem a megfelelő embereket választották. Sergiót is meg kell említeni, aki szintén nagy tapasztalattal rendelkezik. Az a tudás, amit két nagyszerű csapattól hoznak magukkal, segíthet nekik gyorsabban fejlődni” – folytatta a hétszeres világbajnok, akitől azt is megkérdezték, hogy a két rutinos pilóta érkezése jót tesz-e a Forma-1-nek.

Lewis Hamiltonnak Valtteri Bottas volt a kedvenc csapattársa az évek alatt

Fotó: Asanka Brendon Ratnayake/AFP

Bottas és Pérez ketten együtt 527 Forma–1-es futamon indultak, 16 győzelmet arattak. 2024 végén azonban mindketten elvesztették ülésüket, ráadásul az idei szezonra hat újoncpilóta került a rajtrácsra.

Szerintem jó a rajtrács keveréke. Fantasztikus, hogy van egy plusz csapat, és szerintem ahhoz, hogy egy csapat fejlődni tudjon, tapasztalt pilótákra van szükség, különösen, ha egy teljesen új csapatról van szó. A Red Bull és a Mercedes két különböző ízvilágot képvisel, különböző tudással és tapasztalattal, amit mindketten be tudnak vinni a csapatba, és segíteni tudnak, hogy gyorsabban haladjanak előre”

– tette hozzá a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, aki a Mercedesnél 2017 és 2021 között volt Valtteri Bottas csapattársa.