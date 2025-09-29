Mint ismert, Lewis Hamilton kutyája, a 12 éves Roscoe névre hallgató angol bulldog tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett, a kezelés során pedig szíve rövid időre meg is állt.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Hamilton beteg kutyáját meglátogatták Leclerc-ék

A brit versenyző pénteken kénytelen volt lemondani a mugellói Pirelli-gumitesztet, így Csou Kuan-jü, a Ferrari tartalékpilótája ugrott be helyette, majd szombati milánói Ferrari-divatbemutatót sem tudta meglátogatni, mert úgy érezte, „most Roscoe mellett kell lennie".

A már említett Pirelli gumitesztet követően Charles Leclerc nem hazafelé vette az irányt, hanem különleges útra indult kutyájával, Leóval. A monacói pilóta ugyanis úgy érezte, hogy barátja, Lewis Hamilton híres angol bulldogja, Roscoe támogatásra szorul kórházi kezelése alatt.

Leclerc tudta, hogy a látogatások számát szigorúan korlátozzák, hiszen Roscoe felépülését a nyugalom segítheti leginkább. Mégis, volt valami, ami miatt nem volt kérdés számára, hogy Leo mellé csatlakozva megtegye a nagy utat. A monacói pilóta úgy érzete, hogy Leo látni akarja a barátját.

Amikor Leo belépett Roscoe szobájába, azonnal

körbeszimatolt, majd odabújt a fekvő bulldoghoz.

Az eset nagy visszhangot váltott ki, nemcsak a versenyzők, hanem a csapattagok és rajongók is meghatódva figyelték, ahogy

két világsztár kutya – Leo és Roscoe – különleges köteléke megmutatta, hogy a Forma–1 világának zárt közegében is vannak pillanatok, amelyek az igazi szeretetről szólnak.

Lewis Hamilton rendkívül hálás volt a látogatásért. Közvetlen környezete szerint a Ferrari hétszeres világbajnok brit versenyzője meghatódva köszönte meg Leclerc gesztusát, hiszen tisztában van vele, mit jelenthetett Roscoe számára kedves barátjának közelsége.