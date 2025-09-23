Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagyon figyeljen! Akár 2 milliós bírságot is kaphat

Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai pillanatokat kellett átélnie Nicolas Hamiltonnak vasárnap a brit túraautó-bajnokság (BTCC) silverstone-i futamán, ugyanis verseny közben kigyulladt az autója. A hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamilton öccse szerencsésen megúszta az ijesztő esetet.

Lewis Hamilton öccse, Nicolas múlt hétvégén Silverstone-ban állt rajthoz a brit túraautó-bajnokságban. Hét körrel a 24 körös verseny vége előtt azonban a brit pilóta feladni kényszerült a Dan Lloyd győzelmével zárult futamot.

Lewis Hamilton hét évvel fiatalabb testvére, Nicolas drámai pillanatokat élt át a hétvégén Silverstone-ban
Lewis Hamilton hét évvel fiatalabb testvére, Nicolas drámai pillanatokat élt át a hétvégén Silverstone-ban
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Kigyulladt Hamilton autója Silverstone-ban, veszélybe került a szezonzárója

Nicolas Hamilton autója a Wellington-egyenesnél váratlanul kigyulladt. Eleinte csak sűrű fekete füst gomolygott a bal első keréknél, majd a tűz gyorsan terjedni kezdett, így a Cupra Leon lángokban állt, de Lewis Hamilton mozgássérült testvérének még időben sikerült elhagynia az égő járművet.

Az Un-Limited Motorsport csapatánál versenyző 33 éves pilóta sértetlenül megúszta a rémisztő esetet, majd a közösségi oldalán számolt be a megpróbáltatásokról.

Meglepő módon végig nagyon nyugodt voltam, próbáltam menteni az autót a további sérülésektől, miközben magamat is biztonságban tartottam. Nagyon büszke vagyok magamra, ahogy kezelni tudtam a helyzetet”

 – írta az Instagram-oldalán a cerebrális parézissel született brit pilóta, aki egy speciálisan átalakított autóval versenyez a bajnokságban.

A tűz okozta károk miatt azonban erősen kétségessé vált, hogy rajthoz állhat-e Brands Hatch-ben, a BTCC jövő hétvégi szezonzáró futamán.

„Ha nem lesz lehetőségem befejezni a bajnokságot, akkor szeretnék most köszönetet mondani mindenkinek, aki idén támogatott. Hálás vagyok a barátaimnak, a családomnak és szponzoraimnak a szűnni nem akaró szeretetükért, amivel hozzásegítettek, hogy kövessem az álmaimat. Úgy érzem, a BTCC-ben az eddigi legjobb teljesítményemet nyújtottam, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mennyit fejlődtem” – fogalmazott a Ferrari F1-es pilótájának testvére.

Nicolas Hamilton 2021 és 2023 között a Team Hard színeiben versenyzett a BTCC-ben, ám a csapat pénzügyi gondok miatt megszűnt, így az előző idényre nem kapott ülést. Több mint 18 hónap szünet után aztán ismét megkapta az esélyt, miután az Un-Limited Motorsport úgy döntött, hogy három autóval indul ebben a szezonban.

Kapcsolódó cikkek:

Milliárdokkal lépett le a Red Bull kirúgott csapatfőnöke
Max Verstappen komoly figyelmeztetést küldött Bakuban a McLaren szenvedő pilótáinak
Viharba került a repülő, kalandos útjuk volt az Forma-1-es sztároknak – videó
„Nagy hülyeség volt!” – Leclerc és Hamilton is dühöng, nem csitul a botrány a Ferrarinál
A korábbi Forma-1-es sztár felszántotta a budapesti aszfaltot – videó
Fokozódik a botrány a Ferrarinál, Leclerc keményen beszólt Hamiltonnak
Piastri drámája után Verstappen oktatta a mezőnyt az F1-es Azeri Nagydíjon
Botrány az F1-es Azeri Nagydíjon: Hamilton megtagadta a Ferrari utasítását

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!