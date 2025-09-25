Öt évvel a horrorbalesete után újra Forma-1-es autóba ül a megégett sztárpilóta, Romain Grosjean.

Romain Grosjean először ül majd Forma-1-es autóba a horrorbalesete óta

Fotó: TOLGA BOZOGLU / POOL

Horrorbalesete után újra F1-es autóba ül Romain Grosjean

A francia versenyző a 2020-as Bahreini Nagydíjon nem sokkal a rajt után egy kisebb koccanás nyomán a pálya melletti szalagkorlátba csapódott, autója kettétört és kigyulladt.

Grosjean csodával határos módon majdnem sértetlenül megúszta az esetet, de 28 másodpercig a lángok között volt, ennyi időre volt ugyanis szüksége, hogy kiszabadítsa magát az ülésből és kimásszon a roncsból.

A pilóta bal kezén - melyet többször műtöttek - még mindig ott vannak az égésnyomok. Azóta már kiderült, hogy az autó becsapódás előtt mért utolsó sebessége 221 kilométer/óra volt, magánál az ütközésnél pedig 67 G-s erőhatást mértek a műszerek.

A 39 éves Grosjean akkori csapata, a Haas jóvoltából pénteken az olaszországi Mugellóban tesztelhet egy 2023-as autót, ez lesz az első alkalom, hogy a baleset óta F1-es versenygépet vezet.

A gyakorláson azt a sisakot fogja viselni, amelyet három gyermeke rajzai díszítenek, ez a fejvédő lett volna rajta a 2020-as idény utolsó versenyhétvégéjén Abu-Dzabiban, azonban a baleset miatt az utolsó két nagydíjon már nem indulhatott.

Grosjean a balesetét követően kikerült az F1 körforgásából, azóta az Egyesült Államokban zajló IndyCar-sorozatban szerepelt, de részt vett a La Mans-i 24 órás viadalon is.