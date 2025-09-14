„Ignazio Giunti: Az el nem mondott történet” címmel készített filmet Marco Gentili olasz autós újságíró, producer a motorsportok egyik legnagyobb olasz tehetségéről. Giunti sikerekben gazdag, de tragikusan rövid élete pont egy olyan sztori, ami réges-régen megfilmesítésért kiáltott. A római kis srác, akinek tehetsége korán kitűnik, fiatalon a sportautóversenyek sztárjai közé emelkedik, majd mindössze 29 évesen egy borzalmas versenybalesetben az életét veszti. Gentili hosszú évek óta gyűjtötte az anyagot, legyen szó írott forrásokról, korabeli felvételekről, fényképekről vagy visszaemlékezésekről, melyekből felépített filmjét és megmutathatta ezt az izgalmas, a versenypályán és azon kívüli lenyűgöző fiatalembert.

Ignazio Giunti rövid karrierje alatt is legendás alakjává vált az autóversenyzésnek

Fotó: Carlo Micci

Ignazio Giunti, az autósport titokzatos arisztokratája

Giunti 1941-ben született Rómában. Aki egy a „szegény család legkisebb fia híres versenyző lesz" kezdetű sztorira számít, az most csalódni fog, mert ennél is frappánsabb a történet: Ignazio egy az őseit egészen a 15. századig visszavezető calabriai nemesi család sarja volt, édesanyja leánykori neve a csodálatosan csengő Gabriella San Martino di Strambino, míg az édesapja Pietro Giunti volt. 1961-ben titokban, azaz a család tudta nélkül kezdett el versenyezni egy Alfa Romeo Giulietta TI volánja mögött. Első versenyén, a Frascati-Tuscolo hegyiversenyen mindjárt harmadik lett, pár héttel később pedig már kategóriagyőztesként ünnepelhetett a Dolomitok Rally végén. 1962 februárjában egy újabb kategóriagyőzelemmel az abszolút 11. helyen zárt a rangos Sanremo-i Rallye dei Fiori versenyen, írja biográfiájában Nanni Dietrich, aki szerint a kezdeti titkolózásra a család tiltakozása mellett talán azért is volt szükség, mert nem biztos, hogy Giunti valóban 1941-ben született, ahogy állította. Lehet, hogy pár évvel fiatalabb volt, akkor pedig nem kaphatott volna versenyzői engedélyt.

Giuntit azonban sem gazdag családja támogatásának a hiánya, sem a fiatalsága nem akadályozta meg, hogy egyre jobb eredményeket érjen el. Mindegy volt, hogy BMW, Alfa Romeo vagy a Bardahl csapat legendás Fiat-Abarth 850TC-je volt alatta, mindennel a leggyorsabb volt. A Rómához közeli Vallelunga hegyi versenypályáján már verhetetlennek számított a '60-as évek közepén. Ekkor kapta a Reuccio di Vallelunga, azaz Vallelunga Kis Királya nevet, miután olyan, nála sokkal tapasztaltabb versenyzőket győzött le, mint Nanni Galli, Andrea de Adamich vagy Carlo Turci.