„Ignazio Giunti: Az el nem mondott történet” címmel készített filmet Marco Gentili olasz autós újságíró, producer a motorsportok egyik legnagyobb olasz tehetségéről. Giunti sikerekben gazdag, de tragikusan rövid élete pont egy olyan sztori, ami réges-régen megfilmesítésért kiáltott. A római kis srác, akinek tehetsége korán kitűnik, fiatalon a sportautóversenyek sztárjai közé emelkedik, majd mindössze 29 évesen egy borzalmas versenybalesetben az életét veszti. Gentili hosszú évek óta gyűjtötte az anyagot, legyen szó írott forrásokról, korabeli felvételekről, fényképekről vagy visszaemlékezésekről, melyekből felépített filmjét és megmutathatta ezt az izgalmas, a versenypályán és azon kívüli lenyűgöző fiatalembert.
Giunti 1941-ben született Rómában. Aki egy a „szegény család legkisebb fia híres versenyző lesz" kezdetű sztorira számít, az most csalódni fog, mert ennél is frappánsabb a történet: Ignazio egy az őseit egészen a 15. századig visszavezető calabriai nemesi család sarja volt, édesanyja leánykori neve a csodálatosan csengő Gabriella San Martino di Strambino, míg az édesapja Pietro Giunti volt. 1961-ben titokban, azaz a család tudta nélkül kezdett el versenyezni egy Alfa Romeo Giulietta TI volánja mögött. Első versenyén, a Frascati-Tuscolo hegyiversenyen mindjárt harmadik lett, pár héttel később pedig már kategóriagyőztesként ünnepelhetett a Dolomitok Rally végén. 1962 februárjában egy újabb kategóriagyőzelemmel az abszolút 11. helyen zárt a rangos Sanremo-i Rallye dei Fiori versenyen, írja biográfiájában Nanni Dietrich, aki szerint a kezdeti titkolózásra a család tiltakozása mellett talán azért is volt szükség, mert nem biztos, hogy Giunti valóban 1941-ben született, ahogy állította. Lehet, hogy pár évvel fiatalabb volt, akkor pedig nem kaphatott volna versenyzői engedélyt.
Giuntit azonban sem gazdag családja támogatásának a hiánya, sem a fiatalsága nem akadályozta meg, hogy egyre jobb eredményeket érjen el. Mindegy volt, hogy BMW, Alfa Romeo vagy a Bardahl csapat legendás Fiat-Abarth 850TC-je volt alatta, mindennel a leggyorsabb volt. A Rómához közeli Vallelunga hegyi versenypályáján már verhetetlennek számított a '60-as évek közepén. Ekkor kapta a Reuccio di Vallelunga, azaz Vallelunga Kis Királya nevet, miután olyan, nála sokkal tapasztaltabb versenyzőket győzött le, mint Nanni Galli, Andrea de Adamich vagy Carlo Turci.
Csak idő kérdése volt, hogy Giunti mikor lép ki a nemzetközi porondra, az igazán nagyok közé. Ez 1966-ban történt meg a Le Mans-i 24 órás versenyen, amit ugyan kuplunghiba miatt fel kellett adniuk (Spartaco Dini volt a váltótársa), de Giunti így is szerződést kapott az Autodelta-Alfa Romeo gyári csapattól. Az 1600 köbcentis Alfa Romeo GTA volánja mögött pedig sorjáztak a sikerek. Többek között megnyerte az 1966-os túraautó Európa-bajnokság 4 órás versenyét Budapesten, a Népligetben. Egy évvel később pedig a hegyi Európa-bajnokság túraautó kategóriájában diadalmaskodott.
1968-ban olasz bajnok lett a sportautó kategóriában, Nanni Gallival párban második lett a legendás szicíliai Targa Florión, ahol csak a Porsche legendás párosa, Umberto Maglioli és Vic Elford előzte meg.
Kategórigyőztesként lett összetettben ötödik a nürburgringi 1000 kilométeres versenyen, és a legjobba Alfa Romeo-versenyzőként zárt a 4. helyen a Le Mans-i 24 óráson.
Az év végén Giunti mégis otthagyta az Alfa Romeót, mert visszautasíthatatlan ajánlatot kapott... a Ferraritól. A lehetőséget meg is hálálta, hiszen Sebringben a győztes csapat tagja volt a 12 órás versenyen, ahol mellette Nino Vaccarella, illetve az utolsó órában a Scuderia Forma-1-es sztárja, Mario Andretti vezette a győztes autót, amely 22 másodpercet adott a Peter Revson és a színészóriás, Steve McQueen kettős által hajtott Porschénak. Ez volt a Ferrari 512S egyetlen győzelme abban az idényben a Gulf Porsche 917-tel szemben.
A sikereket látva a Ferrari úgy döntött, hogy Giunti a Forma-1-ben is megkapja a lehetőséget. A sztárpilóta, Jacky Ickx helye biztos volt a csapatban, Giunti pedig a svájci Clay Regazzonival harcolt a másik Ferrari 312B üléséért. A bemutatkozás hibátlan lett: Spa Francorchamps-ban Giunti a 4. helyre hozta be a Ferrarit, ami 3 pontot ért akkoriban (az első hat helyezett kapott csak pontot). A Francia Nagydíjon 14., Zeltwegben 7. lett, Monzában viszont nem ért célba. Az Olasz Nagydíjat éppen Regazzoni nyerte meg (a Ferrari három autót nevezhetett a futamra), így Ickx és Andretti mellé a svájci került a csapatba az 1971-es idényre.
Giunti azonban maradt a Ferrarinál, ahol megkapta karrierje legjobb autóját: a 3 literes F1-es motor alajaira épített soros 12 hengeres Ferrari 312PB sportkocsit. Az 1971-es idény első versenye a Buenos Aires-i 1000 km-es futam volt január 10-én. Az első sorból rajtoló Ferrari magabiztosan vezetett közel 40 másodperc előnnyel egy Porsche előtt, amikor Giuntit boxba várták tankolásra, illetve, hogy lecserélje őt a volánnál csapattársa, Arturo Merzario. A cserére azonban már nem került sor...
A 36. körben ugyanis a Jean-Pierre Beltoise hajtotta Matra kifogyott az üzemanyagból, a francia pilóta pedig a szigorú tiltás ellenére, a szabályokat megszegve kiugrott az autóból és tolni kezdte keresztbe a pályán a pár száz méterre lévő boxutca felé. Giunti kétszer is elhajtott a felelőtlen francia mellett, harmadszor azonban, amikor Beltoise már egy emelkedős részen, egy szinte beláthatatlan kanyar kijáratában még mindig keresztbe haladt a pályán, már nem tudta kikerülni, mert az előtte sokkal lassabban haladó Mike Parkes teljesen kitakarta a lerobbant autót. Giunti így teljes sebességgel találta telibe a Matra hátulját,
autója a levegőbe repült, majd többször átfordulva 150 méterrel arrébb állt meg, mielőtt lángba borult volna. Ignazio Giuntinak esélye sem volt a túlélésre.
Beltoise-nak gondatlanságból elkövetett emberölésért kellett bíróság elé állnia, de nem került börtönbe, a történtek után egy évvel pedig a versenyzői engedélyét is visszakapta.
Évek óta tudható volt bizonyos körökben, hogy készül egy film a tragikus sorsú versenyzőről, akinek karrierje még a fentebb soroltaknál is sokkal több sikert tartogathatott volna. A dokumentumfilmet jegyző Marco Gentilinek írásban tettük fel a kérdéseinket, ő pedig készséggel válaszolt.
Hogy kezdődött Ignazio Giunti versenyzői karrierje?
Ahhoz, hogy ezt megértsük, be kell pillantanunk a '60-as évek római csodavilágába, ahol az autó és a motorkerékpár a szabadság szimbóluma volt. Késő éjjel a fiatalok autóikkal és motorjaikkal járták a várost, hogy aztán már Rómán kívül a néptelen utakon titkos versenyeken mérkőzzenek meg egymással. Ignazio így fedezte fel a saját tehetségét, bár akkoriban talán még túlságosan nagy lángon égett benne a versenyszellem. Az első vallelungai versenyén is valóságos show-t csinált, ütközésekkel, megforgásokkal, előzésekkel, a versenyigazgatónak végül fekete zászlóval kellett félbeszakítania a futamot, hogy megállítsa. Óriási szerencséje volt, hogy az Alfa Romeo pont akkoriban indított be egy nagyon ambiciózus versenyprogramot, előbb a GTA, majd a 33-as modellel, aminek köszönhetően sok fiatal tehetség kapta meg a lehetőséget.
Kétségtelen, hogy Ignazio Giunti óriási tehetség volt. Hová helyezné el a kora legjobbjai között?
Elfogult vagyok, ezért jobb, ha erre a kérdésre nem én válaszolok. A filmemben Gian Luigi Picchi, aki Ignazio helyére került az Autodelta csapatban azt mondta, hogy egy olyan csapatban, amely hemzsegett a tehetségektől, mindig Ignazio volt a leggyorsabb, mindig egy lépéssel a többiek előtt járt. De Antonello Coletta, aki ma a Ferrari WEC részlegének az igazgatója is úgy fogalmazott, hogy
a halál elrabolt Olaszországtól egy világbajnokot.
De a legjobban talán csapattársa, Jacky Ickx mondata illik ide: egy olyan tehetséges versenyző volt, akire egész Olaszország várt.
Giunti több kategóriában is nagyon sikeres volt? Mi volt az, ami ennyire eredményessé tette?
Ignazio vezetési stílusa gyorsan legendássá vált: merész volt, látványos, szinte már akrobatikus. Az emberek özönlöttek a Rómához közeli Vallelungába, hogy lássák, mire képes egy GTA-val. Ő pedig mindent meg is adott a szurkolóknak, akiktől megkapta a Vallelunga Kis Királya nevet. A látványos stílusa ráadásul hihetetlenül eredményes volt, ami ritka párosítás. Franco Angelini, az egykori csapatfőnöke úgy fogalmazott, hogy
„Mindig volt egy másodperc a zsebében.”
Ez a legnagyobbak sajátja: nem kell kitolniuk a határaikat ahhoz, hogy mindenkinél gyorsabbak legyenek.
A közösségi oldalakon megjelenő posztok alatt olvasható kommentek alapján úgy tűnik, hogy Olaszország mellett Argentínában is nagyon népszerű volt.
Sajnos nagy kevés jutott nekünk ebből a tehetséges versenyzőből. Miután a Buenos Aires-i 1000 mérföldes versenyen vesztette életét, valóban nagyon ismert Argentínában is. Ha szóba kerül a neve kétféle reakcióval szoktam találkozni: vagy sajnálják a „szegény srác”-ot, vagy a balesetet okozó sofőrt átkozzák. Az én filmem viszont két okból készült el: mindenek előtt, hogy megmutassam Ignazio páratlan tehetségét, az embert, aki tudatában volt, hogy milyen veszélyeket vállal, és soha nem akarta volna, hogy egy tragikus baleset áldozataként maradjon meg a neve a köztudatban. Másrészt: Jean-Pierre Beltoise valóban őrült dolgot csinált aznap, amikor egy kanyar közepén tolta a Matrát. De akkoriban ez teljesen megszokott dolognak számított. A balesetet nem csak ez okozta, számos más tényező is közrejátszott. Ezt segített tisztázni az FIA biztonsági tanácsadója, Emanuele Pirro éles és szakértő szeme.
Giunti csak négy futamon állhatott rajthoz a Forma-1-ben. Miért nem lett belőle nagy Forma-1-es bajnok?
Ignazio a versenyzőknek ahhoz a generációjához tartozott, akik sport- és túraautókból ültek át a Forma-1-es autóba. Sem gokart, sem alacsonyabb osztályú formaautós tapasztalata nem volt.
Amikor szerződtette a Ferrari, az endurance (hosszútávú) versenyek számítottak a motorsport csúcsának. De a televíziónak köszönhetően már kezdett változni a széljárás: egy kétórás verseny sokkal jobban passzolt az élő közvetítésekhez.
A versenyzők is imádták a Forma-1-et, mert ott teljes egészében ők voltak a rivaldafényben, nem pedig az autógyártó, amelynek a színeiben versenyeztek. Ignazio kérte és meg is kapta a lehetőséget Enzo Ferraritól, méghozzá legelőször a félelmetes, régi, 14 km hosszú Spa-i pályán.
Ignaziónak semmilyen tapasztalata nem volt ekkor nemhogy Forma-1-es, de egy üléses versenyautóban sem. A debütálása fantasztikusan sikerült, hiszen negyedik lett, de a négy versenyén egyszer sem mosolygott rá igazán a szerencse. Még Spában sem, ahol elővigyázatosságból kihívták egy motorellenőrzésre. Ignazio mindezek ellenére végig tisztában volt a képességeivel, és biztos volt benne, hogy 1971-ben elnyeri végre, amit megérdemel.
Ön szerint mi volt Giunti karrierjének legnagyobb sikere?
Kalandos győzelmei voltak. A sebringi 12 órás, amikor Vaccarellával és Andrettivel legyőzték Revson és Steve McQueen Porsche 908-asát. A Kayalami 9 órás diadal Jacky Ickx-szel. De a rajongók emlékeznek a fantasztikus versenyeire a Targa Florión (a Palermo környéki hegyekben, a Madonie szerpentinjein rendezett hegyi verseny a legrégebbi, több mint 100 éves múlta visszatekintő olasz autóverseny – a szerk.), 1968-ban második lett a (Vic) Elforddal vívott csata végén, 1970-ben pedig harmadik az érinthetetlen Porsche 908/3-asok mögött. 1968-ban egy pokoli esőben lett második jó barátjával, Nanni Gallival Le Mans-ban egy aprócska kétliteres Alfa 33-assal, végig tartva a lépést a brutális, hétliteres Ford GT40-nel. De túl rövid volt a karrierje, hogy teljes mértékben kibontakozhasson a tehetsége.
Milyen örökséget hagyott maga után Giunti, hogy él a neve manapság az olasz köztudatban?
A legtöbben Elio De Angelisszel állítják párhuzamba. Mindketten Rómában születtek, jó családból származó igazi úriemberek voltak. Mindketten Isten áldotta tehetségek a volán mögött, és a tragikus végben is osztoztak (a Shadow, a Lotus és a Brabham színeiben 108 F1-es futamon rajthoz álló De Angelis 1986-ban, 28 évesen a franciaországi Paul Ricard versenypályán egy tesztelés során szenvedett halálos balesetet – a szerk.). De nagyon különböző karakterek voltak: Elio mindig nyugodt és megfontolt volt, míg Ignazio különösen a barátai körében játékos volt, vicces és nagyon sokat nevetett. A baleseteik révén azonban közös az örökségük: ezeknek köszönhetően vezettek be sok változtatást a futamokon, az emberi élet szempontjából „fenntarthatóbbá” téve az autóversenyzést. Tragédiájuk hozzájárult, hogy elinduljon az a folyamat, ami mára sokkal biztonságosabbá tette a Forma-1-et. Talán ez Ignazio leginkább élő öröksége.
Mi indította el, hogy elkészítse a róla szóló dokumentumfilmet?
Hatéves voltam, amikor Ignazio balesete történt, az összes médium ezzel volt tele. Ő volt a bálványom, imádtam a sisakját az azték sassal. Újságíróként mindig is szerettem volna egy igazi dokumentumfilmet róla és minden alkalommal, amikor csak tehettem, meginterjúvoltam a kollégáit, az igazi Giuntit keresve. Kirajzolódott egy csodálatos fiú képe, egy kivételes pilótáé,
a projekt pedig gyarapodott, végül egy 90 perces dokumentumfilmmé nőtte ki magát. 10 évnyi munkámba került, több, mint 30 interjúval és sok kiadatlan anyaghoz is hozzájutottam.
Meg kell köszönnöm az Automobile Club Italia-nak, hogy támogatta ezt a projektet és a Rai Documentari-nak a pozitív kritikát a filmről, illetve, hogy megvásárolta az exkluzív jogokat Olaszországon belül a következő 5 évre. Október 1-jén jelenik meg a streamingen a Raiplay-en, majd leadják a tévében is, éjszakai műsoridőben (Rai3, dokumentumcsatornán), hogy elérje a tradicionálisabb közönséget is.