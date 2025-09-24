Live
Fantasztikus siker. Kimi Räikkönen újabb világbajnoki cím ízét élvezheti, immár nem versenyzőként, hanem csapatfőnökként. A 2007-es Forma-1-es világbajnok a Kawasaki Racing Team élén ünnepelhetett, miután Romain Febvre múlt hétvégén Ausztráliában megszerezte a motokrossz-világbajnoki címet.

Kimi Räikkönen 2021 végén, az Abu-Dzabi Nagydíj után vonult vissza a Forma-1-től, pályafutása során legnagyobb sikerét a 2007-es világbajnoki győzelem jelentette, amely egyben a Ferrari legutóbbi egyéni diadala is maradt.

Újra világbajnok lett Kimi Räikkönen, ezúttal csapatfőnökként
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kimi Räikkönen újabb vb-címet ünnepelhetett

A finn legendát 2022-ben nevezték ki a Kawasaki Racing Team csapatfőnökévé, ahol azonnal ambiciózus célokat fogalmazott meg: a győzelmet.  

A szezonzárón Darwinban, Ausztráliában Romain Febvre 47 pontos előnnyel érkezett, és már az első futamon szerzett negyedik helyével eldöntötte a bajnoki címet.

 A második versenyt a kedvezőtlen időjárás miatt törölték, így az eredmény hivatalossá vált: a francia motoros megszerezte második FIM MXGP-világbajnoki trófeáját, amely egyben a Kawasaki Racing Team és Räikkönen első nagy közös sikere is.  

Mivel átéltem, milyen érzés világbajnoknak lenni a Forma–1-ben, pontosan tudom, mit élhet át most Romain

 – nyilatkozta Räikkönen a siker után. „Gratulálok neki, a csapatnak, a Kawasakinak és minden szurkolónknak. Amikor belevágtunk ebbe a projektbe, a cél a győzelem volt, és ezt most közösen elértük. Küldetés teljesítve.”  

Räikkönen külön köszönetet mondott Febvre mellett Pauls Jonassnak és Mathis Valinnek is az elkötelezett munkáért. Ugyanakkor már előretekintett: 2026-ban szeretnék megvédeni az MXGP-címet, valamint megszerezni az MX2-világbajnoki trófeát is.  

A finn pilóta visszavonulása óta leginkább a családjával tölti idejét, ugyanakkor nem tűnt el teljesen a versenysport világából: 2022-ben a NASCAR Cup sorozatban debütált Watkins Glenben, majd 2023-ban ismét rajthoz állt, ezúttal a Circuit of the Americas versenyhétvégéjén.  

Kimi Räikkönen tehát versenyzőként és csapatvezetőként is világbajnoknak mondhatja magát – új karrierje pedig ígéretesen indult, hiszen a motorsport egy másik területén is a csúcsra ért.  

