Az Aston Martin csapatában versenyez egy korábbi kétszeres világbajnok, ám a 44 éves Fernando Alonso esetében talán merészség lenne újabb vb-cím eléréséről beszélni. A spanyol egyébként még ennyi idősen is megállja a helyét, fénykorában pedig abszolút az akkori mezőny elitjéhez tartozott. Ez csapattársáról, Lance Strollról azonban egyáltalán nem mondható el. A 26 éves kanadai ugyan már 2017 óta az F1-ben szerepel, de eddig még nem tudta bebizonyítani, hogy kivételes képességű versenyző, netán potenciális világbajnok lenne. Az Aston Martin jövőre a vb-címért szállna harcba, de az elmúlt években látottak alapján Strollal a soraiban ez még akkor is szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, ha a briteké lesz az egyik legerősebb autó.

Amíg Lance Stroll az Aston Martinnál marad, a csapat nem lesz sikeres?

Fotó: Csudai Sándor

Lance Stroll csak az apja miatt versenyez az F1-ben?

Miután megjárta a F4-et és az F3-at, Lance Stroll 2017-ben a Williams színeiben az elitkategóriában is bemutatkozott a brazil Felipe Massa csapattársaként.

A kanadai pilóta kapott némi hátszelet, ugyanis az édesapja, az üzletemberként rendkívül sikeres Lawrence Stroll állítólag 80 millió dollárt fizetett a brit csapatnak,

hogy megolajozza fia F1-es karrierjét. A fiatal versenyző már a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj egyik szabadedzésén balesetet okozott, majd Kínában Sergio Pérezzel, Bahreinben pedig Carlos Sainz-cal ütközött. Azerbajdzsánban aztán a dobogóra is felállhatott az akkor mindössze 18 éves pilóta, aki a szezon végén a csapattársa mögött, a 12. helyen végzett az egyéni pontversenyben. Stroll a Williamsnél még egy évet lehúzott, majd két szezont töltött a Racing Points csapatánál, amely 2021-től – továbbra is Strollal a soriban – Aston Martin néven folytatta szereplését a száguldó cirkuszban.

Lance Stroll a Williamsnél kezdte F1-es karrierjét

Fotó: JORDI GALBANY/URBANANDSPORT / Nurphoto

A kanadai két szezont töltött a kétszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársaként az Aston Martinnál, de mindkét idényben kevesebb pontot gyűjtött a német sztárnál. 2023-tól Alonso mellett versenyez, ám a veterán spanyolnál sem tudott még eddig egyetlen szezonjában sem több pontot szerezni.

A 26 éves pilótának az elmúlt években számtalan balesete volt, a 2023-as Szingapúri Nagydíj időmérőjén közel 200 km/órás sebességgel csapta az autóját a falnak,

a tavalyi Brazil Nagydíjon pedig már a verseny felvezető körét sem „élte túl”, miután kipörgött és a sóderágyban végezte.