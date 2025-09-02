Live
Az Aston Martin Forma-1-es csapatánál arról álmodnak, hogy 2026-ban a világbajnoki címért szállnak majd harcba. A brit istálló új autóját a legendás Adrian Newey fejleszti, ám a sikerhez ez egyáltálán nem biztos, hogy elég lesz, mert versenyképes pilótákra is szüksége lenne a csapatnak. Fernando Alonso jövőre már 45 éves lesz, Lance Stroll pedig hiába van „jó korban”, édesapja, az Aston Martin F1-es csapatát birtokló Lawrence Stroll nélkül valószínűleg nem versenyezne a száguldó cirkuszban. A kanadai pilótát a szakértők többsége alkalmatlannak tartja arra, hogy élcsapatnál versenyezzen, és a pályán sem tudta még túl sokszor bebizonyítani, hogy valóban ott a helye a legjobbak között.

Az Aston Martin csapatában versenyez egy korábbi kétszeres világbajnok, ám a 44 éves Fernando Alonso esetében talán merészség lenne újabb vb-cím eléréséről beszélni. A spanyol egyébként még ennyi idősen is megállja a helyét, fénykorában pedig abszolút az akkori mezőny elitjéhez tartozott. Ez csapattársáról, Lance Strollról azonban egyáltalán nem mondható el. A 26 éves kanadai ugyan már 2017 óta az F1-ben szerepel, de eddig még nem tudta bebizonyítani, hogy kivételes képességű versenyző, netán potenciális világbajnok lenne. Az Aston Martin jövőre a vb-címért szállna harcba, de az elmúlt években látottak alapján Strollal a soraiban ez még akkor is szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, ha a briteké lesz az egyik legerősebb autó.

Amíg Lance Stroll az Aston Martinnál marad, a csapat nem lesz sikeres Ralf Schumacher szerint
Amíg Lance Stroll az Aston Martinnál marad, a csapat nem lesz sikeres?
Fotó: Csudai Sándor

Lance Stroll csak az apja miatt versenyez az F1-ben?

Miután megjárta a F4-et és az F3-at, Lance Stroll 2017-ben a Williams színeiben az elitkategóriában is bemutatkozott a brazil Felipe Massa csapattársaként. 

A kanadai pilóta kapott némi hátszelet, ugyanis az édesapja, az üzletemberként rendkívül sikeres Lawrence Stroll állítólag 80 millió dollárt fizetett a brit csapatnak, 

hogy megolajozza fia F1-es karrierjét. A fiatal versenyző már a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj egyik szabadedzésén balesetet okozott, majd Kínában Sergio Pérezzel, Bahreinben pedig Carlos Sainz-cal ütközött. Azerbajdzsánban aztán a dobogóra is felállhatott az akkor mindössze 18 éves pilóta, aki a szezon végén a csapattársa mögött, a 12. helyen végzett az egyéni pontversenyben. Stroll a Williamsnél még egy évet lehúzott, majd két szezont töltött a Racing Points csapatánál, amely 2021-től – továbbra is Strollal a soriban – Aston Martin néven folytatta szereplését a száguldó cirkuszban.

The Williams of Lance Stroll during day three of Formula One winter testing at Circuit de Catalunya on March 1, 2017 in Montmelo, Spain.(Photo by Jordi Galbany/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Jordi Galbany/Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Lance Stroll a Williamsnél kezdte F1-es karrierjét
Fotó: JORDI GALBANY/URBANANDSPORT / Nurphoto

A kanadai két szezont töltött a kétszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársaként az Aston Martinnál, de mindkét idényben kevesebb pontot gyűjtött a német sztárnál. 2023-tól Alonso mellett versenyez, ám a veterán spanyolnál sem tudott még eddig egyetlen szezonjában sem több pontot szerezni. 

A 26 éves pilótának az elmúlt években számtalan balesete volt, a 2023-as Szingapúri Nagydíj időmérőjén közel 200 km/órás sebességgel csapta az autóját a falnak, 

a tavalyi Brazil Nagydíjon pedig már a verseny felvezető körét sem „élte túl”, miután kipörgött és a sóderágyban végezte.

Aston Martin's Canadian driver Lance Stroll crashes during the qualifying session of the Singapore Formula One Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on September 16, 2023. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Ennyi maradt Lance Stroll autójából a 2023-as Szingapúri Nagydíj időmérőjén
Fotó: Lillian Suwanrumpha/AFP

Stroll kapcsán rengetegen emlegették az édesapja hatását, miszerint kizárólag a dúsgazdag, befolyásos üzletembernek köszönheti F1-es karrierjét, és a teljesítményét látva talán nem is túlzás ezt állítani. A kanadai pilóta a sorozatos kudarcok után 2023-ban és 2024-ben is véget akart vetni Forma-1-es pályafutásának, de édesapja lebeszélte róla.

Kilencszer esett ki motorhibák vagy egy szárnyhiba miatt. A versenyek felének semmi köze nem volt a képességeihez,

 egyszerűen csak nagyon balszerencsés volt” – vette védelmébe korábban a fiát Lawrence Stroll.

Lance Stroll of Aston Martin Aramco and Lawrence Stroll after the Formula 1 Italian Grand Prix at Autodromo Nazionale di Monza in Monza, Italy on September 1, 2024. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Sokak szerint kizárólag befolyásos édesapja miatt lehet F1-es versenyző Lance Stroll
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lance Stroll miatt nem nyerhet vb-t az Aston Martin?

Az idei szezon sem alakul álomszerűen Stroll számára, az egyéni pontversenyben ugyan két ponttal Alonso előtt áll 15 futam után, de a Holland Nagydíjról szintén nem őriz kellemes emlékeket. Az Aston Martin fiatalabb versenyzője a második szabadedzésen gyakorlatilag ripityára törte az autóját, aztán az időmérőn is alkotott, ugyanis a Q1 során sikerült falhoz csapnia a gépet. Az idei Spanyol Nagydíjtól egy kerékpárbaleset miatt visszalépő Stroll a zaandvoorti futam időmérője után nem is akart válaszolni a sajtó kérdéseire, a balesete kapcsán téves helyzetfelismerésre hivatkozott, majd faképnél hagyta az újságírókat. 

A legtöbb F1-es szakértő szerint az Aston Martin nem engedheti meg magának, hogy olyan gyenge képességű pilótát alkalmazzon, mint Stroll. 

A brit istálló 2026-os autóját már a legendás Adrian Newey tervezi, a csapat egyértelműen a vb-címért szállna harcba, de ezt a kanadaival a soraiban úgy tűnik, nem érheti el. Legutóbb Michael Schumacher testvére, Ralf szállt bele keményen a 26 éves versenyzőbe. Az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll hiába álmodozik arról, hogy világbajnoki címre vezeti a csapatot, mert amíg a fia, Lance kapja meg az egyik ülést, addig nehéz lesz előrelépni Schumacher szerint.

Forma-1, Zandvoort, Aston Martin Aramco car of Lance Stroll after crash during the second practice ahead of the Formula 1 Grand Prix of The Netherlands at Circuit Zandvoort in Zandvoort, Netherlands on August 29, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Lance Stroll Aston Martinja ripityára tört a Forma-1-es Holland Nagydíj második szabadedzésén
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Ha tényleg világbajnok akar lenni, ki kell rúgnia a fiát. Ez az igazság. El kell döntenie, hogy az ösztöneit követi, vagy sikeres akar lenni. 

Ha tényleg a csúcsra akar érni 2026-ban, másik pilótára lesz szüksége” – mondott kemény ítéletet Stroll kapcsán Schumacher.

Az Aston Martinnál sokáig Max Verstappen neve is felmerült, aki a Red Bullnál töltött sikerkorszaka után újra együtt dolgozhatna Newey-val, de a négyszeres világbajnok holland jövőre még mindenképpen marad az energiaitalosoknál. Fernando Alonso jövője is bizonytalan, bár a rutinja jól jöhet a vb-címről álmodozó csapatnak. Strolltól minden bizonnyal tényleg meg kellene válnia a brit istállónak, ugyanis a kanadai az eddigi F1-es karrierje során csupán egyszer tudott az aktuális csapattársa előtt végezni az idény végén az egyéni pontversenyben. Egy vb-álmokat dédelgető alakulatnak nem férhet bele, hogy egy ilyen sokat hibázó, futamot még nem nyert pilótát alkalmazzon, bár amíg Lawrence Strollnak hívják a tulajdonost, addig az Aston Martinnál úgyis az övé lesz az utolsó szó.

