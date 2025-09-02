Az Aston Martin csapatában versenyez egy korábbi kétszeres világbajnok, ám a 44 éves Fernando Alonso esetében talán merészség lenne újabb vb-cím eléréséről beszélni. A spanyol egyébként még ennyi idősen is megállja a helyét, fénykorában pedig abszolút az akkori mezőny elitjéhez tartozott. Ez csapattársáról, Lance Strollról azonban egyáltalán nem mondható el. A 26 éves kanadai ugyan már 2017 óta az F1-ben szerepel, de eddig még nem tudta bebizonyítani, hogy kivételes képességű versenyző, netán potenciális világbajnok lenne. Az Aston Martin jövőre a vb-címért szállna harcba, de az elmúlt években látottak alapján Strollal a soraiban ez még akkor is szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, ha a briteké lesz az egyik legerősebb autó.
Miután megjárta a F4-et és az F3-at, Lance Stroll 2017-ben a Williams színeiben az elitkategóriában is bemutatkozott a brazil Felipe Massa csapattársaként.
A kanadai pilóta kapott némi hátszelet, ugyanis az édesapja, az üzletemberként rendkívül sikeres Lawrence Stroll állítólag 80 millió dollárt fizetett a brit csapatnak,
hogy megolajozza fia F1-es karrierjét. A fiatal versenyző már a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj egyik szabadedzésén balesetet okozott, majd Kínában Sergio Pérezzel, Bahreinben pedig Carlos Sainz-cal ütközött. Azerbajdzsánban aztán a dobogóra is felállhatott az akkor mindössze 18 éves pilóta, aki a szezon végén a csapattársa mögött, a 12. helyen végzett az egyéni pontversenyben. Stroll a Williamsnél még egy évet lehúzott, majd két szezont töltött a Racing Points csapatánál, amely 2021-től – továbbra is Strollal a soriban – Aston Martin néven folytatta szereplését a száguldó cirkuszban.
A kanadai két szezont töltött a kétszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársaként az Aston Martinnál, de mindkét idényben kevesebb pontot gyűjtött a német sztárnál. 2023-tól Alonso mellett versenyez, ám a veterán spanyolnál sem tudott még eddig egyetlen szezonjában sem több pontot szerezni.
A 26 éves pilótának az elmúlt években számtalan balesete volt, a 2023-as Szingapúri Nagydíj időmérőjén közel 200 km/órás sebességgel csapta az autóját a falnak,
a tavalyi Brazil Nagydíjon pedig már a verseny felvezető körét sem „élte túl”, miután kipörgött és a sóderágyban végezte.
Stroll kapcsán rengetegen emlegették az édesapja hatását, miszerint kizárólag a dúsgazdag, befolyásos üzletembernek köszönheti F1-es karrierjét, és a teljesítményét látva talán nem is túlzás ezt állítani. A kanadai pilóta a sorozatos kudarcok után 2023-ban és 2024-ben is véget akart vetni Forma-1-es pályafutásának, de édesapja lebeszélte róla.
Kilencszer esett ki motorhibák vagy egy szárnyhiba miatt. A versenyek felének semmi köze nem volt a képességeihez,
egyszerűen csak nagyon balszerencsés volt” – vette védelmébe korábban a fiát Lawrence Stroll.
Az idei szezon sem alakul álomszerűen Stroll számára, az egyéni pontversenyben ugyan két ponttal Alonso előtt áll 15 futam után, de a Holland Nagydíjról szintén nem őriz kellemes emlékeket. Az Aston Martin fiatalabb versenyzője a második szabadedzésen gyakorlatilag ripityára törte az autóját, aztán az időmérőn is alkotott, ugyanis a Q1 során sikerült falhoz csapnia a gépet. Az idei Spanyol Nagydíjtól egy kerékpárbaleset miatt visszalépő Stroll a zaandvoorti futam időmérője után nem is akart válaszolni a sajtó kérdéseire, a balesete kapcsán téves helyzetfelismerésre hivatkozott, majd faképnél hagyta az újságírókat.
A legtöbb F1-es szakértő szerint az Aston Martin nem engedheti meg magának, hogy olyan gyenge képességű pilótát alkalmazzon, mint Stroll.
A brit istálló 2026-os autóját már a legendás Adrian Newey tervezi, a csapat egyértelműen a vb-címért szállna harcba, de ezt a kanadaival a soraiban úgy tűnik, nem érheti el. Legutóbb Michael Schumacher testvére, Ralf szállt bele keményen a 26 éves versenyzőbe. Az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll hiába álmodozik arról, hogy világbajnoki címre vezeti a csapatot, mert amíg a fia, Lance kapja meg az egyik ülést, addig nehéz lesz előrelépni Schumacher szerint.
Ha tényleg világbajnok akar lenni, ki kell rúgnia a fiát. Ez az igazság. El kell döntenie, hogy az ösztöneit követi, vagy sikeres akar lenni.
Ha tényleg a csúcsra akar érni 2026-ban, másik pilótára lesz szüksége” – mondott kemény ítéletet Stroll kapcsán Schumacher.
Az Aston Martinnál sokáig Max Verstappen neve is felmerült, aki a Red Bullnál töltött sikerkorszaka után újra együtt dolgozhatna Newey-val, de a négyszeres világbajnok holland jövőre még mindenképpen marad az energiaitalosoknál. Fernando Alonso jövője is bizonytalan, bár a rutinja jól jöhet a vb-címről álmodozó csapatnak. Strolltól minden bizonnyal tényleg meg kellene válnia a brit istállónak, ugyanis a kanadai az eddigi F1-es karrierje során csupán egyszer tudott az aktuális csapattársa előtt végezni az idény végén az egyéni pontversenyben. Egy vb-álmokat dédelgető alakulatnak nem férhet bele, hogy egy ilyen sokat hibázó, futamot még nem nyert pilótát alkalmazzon, bár amíg Lawrence Strollnak hívják a tulajdonost, addig az Aston Martinnál úgyis az övé lesz az utolsó szó.