Lando Norris és Magui Corceiro még 2023-ban kerültek először a reflektorfénybe, amikor Monacóban lencsevégre kapták őket.

A sportvilág sztárárja lett Lando Norris és Magui Corceiro

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Hivatalosan is egy párt alkot Lando Norris és Magui Corceiro

Bár akkor már suttogtak a románcról, a brit versenyző most tisztázta: valójában nem olyan régen találtak igazán egymásra. „

Pár éve már ismertük egymást, de csak mostanában lett belőlünk igazán egy pár” – fogalmazott.

Az elmúlt hónapokban azonban nem volt kérdés, hogy a kapcsolat hivatalos: a paddockban elcsattanó csókjuk nem maradt észrevétlen a rajongók és a fotósok előtt sem.

Amikor arról kérdezték, mit talál a legkülönlegesebbnek párjában, Norris habozás nélkül zúdította a bókokat.

Mindent. Olyan valaki mellettem, akivel teljesen önmagam lehetek

– mondta. A McLaren pilótája szerint nagyra értékeli, hogy modell barátnője nyugodt személyiség, miközben maga igencsak „őrült életet” él. A pihenésben is közös a ritmusuk: egy hajókirándulást vagy egy otthon töltött, nyugodt napot éppúgy tudnak együtt élvezni.

Bár kapcsolatuk harmonikus, Norris mosolyogva bevallotta, hogy lenne egy apróság, amin változtatna. „A legnagyobb dolog, amin dolgozom, hogy megszerettessem vele a golfot. Utálja a golfozást” – árulta el.

Norris arról is beszélt, hogy a közösségi média negatív hatásait nehezen tudja figyelmen kívül hagyni – ebben viszont Magui sokkal erősebb nála. „Nem hiszem, hogy bárki képes figyelmen kívül hagyni a rosszindulatú kommenteket. De ő bölcsebb ebben, mint én. Nekem is sokkal könnyebb mostanában, mint korábban, de ő jobban kezeli mindezt” – mondta.

A brit pilóta a pályán is szárnyal: a legutóbbi Olasz Nagydíjon másodikként zárt Max Verstappen mögött, és továbbra is versenyben van Oscar Piastrival együtt a világbajnoki címért folytatott versenyben. A jelenlegi Forma-1-es hétvégén Bakuban, az Azerbajdzsáni Nagydíjon láthatjuk majd újra.