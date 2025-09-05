A 25 éves Lando Norris Monzában az újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, egyáltalán nem gondol az elmúlt hétvégén történtekre, amikor néhány körrel a leintés előtt műszaki hiba miatt fel kellett adnia a futamot, s ezzel a Holland Nagydíjat megnyerő csapattársa, Oscar Piastri 34 pontos előnyre tett szert vele szemben a vb-pontversenyben.

Lando Norris már nem foglalkozik a Zandvoortban történtekkel

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Lando Norris: Semmin nem kell változtatnom

„Mindegy, hogy mennyi a hátrányom, ha három, 10, vagy 100 ponttal is vagyok lemaradva, a célom az, hogy nyerjek a hétvégén. Mást nem tudok tenni. Jól vagyok és készen állok a hétvégére” – jelentette ki a McLaren sztárja a formula1.com-on olvasható összefoglaló szerint.

A brit versenyző hozzátette, jónéhány futam van még hátra ebből a szezonból, ezeken megpróbálhatja ledolgozni a hátrányát, és ennek szellemében kell hozzáállnia az összes hátralévő versenynek.

Semmin nem kell változtatnom, hiszen eddig is minden hétvégén a győzelemért szálltam harcba.

Ha olyan helyzet alakul ki, hogy kerék a kerék ellen kell versenyeznünk egymással, egyikünk sem akarja megkönnyíteni a másik dolgát” – válaszolta a kilencszeres F1-es futamgyőztes arra a kérdésre, hogy keményebben megy-e majd bele a Piastri elleni csatákba a pályán.

„Mégis csak a csapattársamról van szó, és végtére is tisztelnünk kell egymást. Úgy gondolom, mindig a határon, de megfelelően versenyeztünk egymás ellen, én így is szeretném folytatni” – idézte az MTI a brit versenyző szavait.

Az Olasz Nagydíj első két szabadedzésére pénteken kerül sor Monzában, majd szombaton a harmadik gyakorlás, illetve 16 órától az időmérő edzés következik. Az 53 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol el.