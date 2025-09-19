Live
Mesés ókori kincseket találtak a Földközi-tenger mélyén

Egy 28 éves svájci autóversenyző bejelentette, hogy indul a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöki székéért. Laura Villars történelmet írhat, hiszen ő az első nő, aki a több mint százéves szervezet vezetői pozíciójára pályázik.

Laura Villars programjában a transzparencia, a fenntarthatóság és a tagszervezetek nagyobb szerepvállalása szerepel, de külön hangsúlyt fektetne a nők bevonására és egy fiatal vezetőket felkészítő akadémia létrehozására is.

Laura Villars természetesen megnézte a Brad Pitt-féle Forma-1-es sikerfilmet
Forrás: instagram.com/laura_villars

Villars pályafutását a Forma-4-ben és a Forma-3-ban kezdte, az elmúlt években pedig a Ferrari Challenge Europe és a Ligier European Series mezőnyében versenyzett.

Laura Villars elegáns és kacér fotókkal is sokkol az Instán

Nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is aktív: az Instagram-oldalát közel százezren követik, és a kampányindító posztja – elegáns, nőies fotóval – pillanatok alatt bejárta a nemzetközi sajtót. A feedje tele van kifinomult, dekoratív és olykor kacér képekkel, amit a rajongók egyszerűen imádnak, és ami miatt sokan már most a „leglátványosabb FIA-elnökjelöltként” emlegetik.

Fotó: instagram.com/laura_villars
Micsoda? Ez a szuperszexi nő lesz a FIA új elnöke?

Az FIA elnöki címéért azonban komoly küzdelem vár rá. Újraválasztásra készül a jelenlegi elnök, Mohammed ben Szulajm, aki mögött már most erős támogatói hálózat áll.

Szintén indul az amerikai Tim Mayer, korábbi FIA-bíró, aki hetek óta kampányol és kemény kritikákkal illeti a szövetséget. Villarsnak rövid idő áll rendelkezésére, hogy teljes listát állítson össze és megszerezze a szükséges támogatásokat – ez nem kis feladat egy pályáról érkező újonc számára.

Kíváncsian várjuk, végül hány szavazatot kap majd
Forrás: instagram.com/laura_villars

Mégis, a feltűnés már most garantált.

Egy olyan sportágban, ahol eddig kizárólag férfiak ültek a legfelsőbb vezetői székben, egy fiatal női pilóta indulása önmagában is merész és újszerű.

Villars kampánya pedig nemcsak a programjával, hanem karizmatikus kisugárzásával és „Insta-ready” imidzsével is azt üzeni: a motorsport készen állhat a változásra.

Az FIA új elnökéről 2025. december 12-én, Taskentben dönt a közgyűlés.

