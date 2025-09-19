Laura Villars programjában a transzparencia, a fenntarthatóság és a tagszervezetek nagyobb szerepvállalása szerepel, de külön hangsúlyt fektetne a nők bevonására és egy fiatal vezetőket felkészítő akadémia létrehozására is.

Laura Villars természetesen megnézte a Brad Pitt-féle Forma-1-es sikerfilmet

Forrás: instagram.com/laura_villars

Villars pályafutását a Forma-4-ben és a Forma-3-ban kezdte, az elmúlt években pedig a Ferrari Challenge Europe és a Ligier European Series mezőnyében versenyzett.

Laura Villars elegáns és kacér fotókkal is sokkol az Instán

Nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is aktív: az Instagram-oldalát közel százezren követik, és a kampányindító posztja – elegáns, nőies fotóval – pillanatok alatt bejárta a nemzetközi sajtót. A feedje tele van kifinomult, dekoratív és olykor kacér képekkel, amit a rajongók egyszerűen imádnak, és ami miatt sokan már most a „leglátványosabb FIA-elnökjelöltként” emlegetik.