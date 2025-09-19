Laura Villars programjában a transzparencia, a fenntarthatóság és a tagszervezetek nagyobb szerepvállalása szerepel, de külön hangsúlyt fektetne a nők bevonására és egy fiatal vezetőket felkészítő akadémia létrehozására is.
Villars pályafutását a Forma-4-ben és a Forma-3-ban kezdte, az elmúlt években pedig a Ferrari Challenge Europe és a Ligier European Series mezőnyében versenyzett.
Nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is aktív: az Instagram-oldalát közel százezren követik, és a kampányindító posztja – elegáns, nőies fotóval – pillanatok alatt bejárta a nemzetközi sajtót. A feedje tele van kifinomult, dekoratív és olykor kacér képekkel, amit a rajongók egyszerűen imádnak, és ami miatt sokan már most a „leglátványosabb FIA-elnökjelöltként” emlegetik.
Az FIA elnöki címéért azonban komoly küzdelem vár rá. Újraválasztásra készül a jelenlegi elnök, Mohammed ben Szulajm, aki mögött már most erős támogatói hálózat áll.
Szintén indul az amerikai Tim Mayer, korábbi FIA-bíró, aki hetek óta kampányol és kemény kritikákkal illeti a szövetséget. Villarsnak rövid idő áll rendelkezésére, hogy teljes listát állítson össze és megszerezze a szükséges támogatásokat – ez nem kis feladat egy pályáról érkező újonc számára.
Mégis, a feltűnés már most garantált.
Egy olyan sportágban, ahol eddig kizárólag férfiak ültek a legfelsőbb vezetői székben, egy fiatal női pilóta indulása önmagában is merész és újszerű.
Villars kampánya pedig nemcsak a programjával, hanem karizmatikus kisugárzásával és „Insta-ready” imidzsével is azt üzeni: a motorsport készen állhat a változásra.
Az FIA új elnökéről 2025. december 12-én, Taskentben dönt a közgyűlés.