Charles Leclerc már hét éve a Ferrari pilótája. A Forma-1-es Azeri Nagydíj előtt a monacói versenyző kijelentette, hogy szeret a maranellói istállónál lenni és továbbra is teljes erőbedobással azon dolgozik, hogy visszajuttassa a Ferrarit a csúcsra, függetlenül attól, hogy ez mennyi időbe telik.

Charles Leclerc már olyan régóta a Ferrari versenyzője, hogy meglepő lenne a távozása

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mindezek fényében meglepő hírek láttak napvilágot, ugyanis Leclerc menedzsere, Nicolas Todt állítólag több rivális csapattal is tárgyalásokat folytatott az elmúlt hetekben.

Leclerc távozni akar a Ferraritól?

A GPblog beszámolója szerint a Ferrari legendás csapatfőnökének, Jean Todtnak a fia Monzában találkozott a McLaren vezetőivel, többek között Alessandro Alunni Bravival, valamint Andrea Stella csapatfőnökkel egy esetleges 2027-es átszerződés kapcsán. Emellett Todt az Aston Martin-főnök Lawrence Stroll-lal, valamint a Mercedes csapatfőnökével, Toto Wolff-fal is találkozott. Így nem meglepő, hogy a nemzetközi sajtó máris Leclerc esetleges távozását vetítette előre. Pedig a Forma-1-ben bevett szokás, hogy a pilóták menedzserei jó kapcsolatot ápolnak a rivális csapatokkal, mert sosem lehet tudni, mit hoz a jövő. Max Verstappen menedzsere, Raymond Vermeulen például ugyanígy találkozgat más F1-es csapatok vezetőivel már hónapok óta.

Nyilván a legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy a beszélgetések témája Leclerc jövője volt, ám a GPblog szerint a norvég Martinius Stenshorne kapcsán tárgyaltak a felek, aki történetesen tavaly csatlakozott a McLaren juniorprogramjához, azóta pedig már a Forma 2-ben versenyez. Mindezt alátámasztja, hogy Bravi felelős a brit csapat junior programjáért, míg Todt a 19 éves tehetség menedzsere.

Leclerc szerződése egyébként 2029-ig szól a Ferrarinál, ám Maranellóban is tisztában vannak vele, hogy akár már 2027-ben változhat a pilótapárosuk, bár ez inkább Lewis Hamilton jövője miatt lehet kérdéses.