A hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton a 32 éves Ashley Moore társaságában bukkant fel, aki olyan divatmárkák kampányaiban szerepelt, mint a Calvin Klein, a Marc Jacobs vagy a GUESS, illetve több magazin címlapján is megfordult, köztük a GQ, a Cosmopolitan és a Seventeen oldalain.

Lewis Hamilton topmodell mellett tűnt fel, de úgy néz ki, hogy nincs közöttük komolyabb kapcsolat

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamilton újra szerelmes?

Hamilton retro, élénksárga brazil válogatott dzsekit, sötét napszemüveget és bő szárú farmert viselt, míg Moore sokkal visszafogottabban, flipflopban és szürke, laza szettben tűnt fel.

A brit sztár az érkezésekor azonnal magára vonta a figyelmet, hiszen egy különleges, Virgil Abloh által tervezett Mercedes-Maybach S 680 RS Editionnel gördült be. Az ikonikus amerikai divattervező halála miatt még exkluzívabbá vált modellből mindössze 150 darab készült, így Hamilton megjelenése nemcsak outfitje, hanem autója miatt is szenzációnak számított.

Természetesen azonnal elindultak a pletykák, hogy új sztárpár alakul, de a sajtóhírek szerint erről szó sincs, csak véletlenül futott össze a két híresség.

Lewis Hamilton and Ashley Moore in Los Angeles. pic.twitter.com/414d45PWDI — 📸 (@metgalacrave) September 16, 2025

Bár Los Angelesben felszabadultan mosolygott, Hamilton idényének első fele hullámzóan alakult. Legutóbb Monzában a hatodik helyen ért célba, ami bravúros eredmény volt, hiszen az előző versenyhétvégén kapott öthelyes rajtbüntetés miatt a 10. pozícióból kellett indulnia.

Új csapatánál, a Ferrarinál még nem találta meg teljesen a régi ritmusát, és jelenleg 46 pontos hátrányban van csapattársával, Charles Leclerc-rel szemben. A Scuderia csapatfőnöke, Fred Vasseur azonban töretlenül bízik benne: szerinte Hamilton elkötelezettsége és motivációja előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és a brit bajnok ismét a győzelmekért harcolhat.

Hamilton és a modellek világa

Nem szokatlan, hogy Hamilton gyönyörű női társaságában bukkan fel:

korábban olyan hírességekkel randizott, mint Nicole Scherzinger énekesnő vagy a modell Danielle Lloyd. Most pedig a feltűnően csinos Ashley Moore-ral való találkozása adott újabb beszédtémát a sztár körül, aki azonban egyelőre továbbra szingliként élvezi a versenyek közötti szabadidejét.

Hamilton számára a hétvégén már ismét a verseny lesz a főszerep: Azerbajdzsánban próbálhat meg újra bizonyítani.