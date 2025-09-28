A hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamilton 19 éves karrierje alatt először fordulhat elő, hogy egy szezonban egyszer sem tudott dobogóra állni.

Lewis Hamilton kőkemény kritikát kapott

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamilton csak egy elkényeztetett gyerek lenne?

Hamilton már az első 17 verseny után a pályafutása legrosszabb szezonkezdését jegyzi, holott korábban 2009-ben és 2024-ben is elegendő volt 10 futam az első dobogós helyezéshez.

A Ferrari csupán a márciusi kínai sprintgyőzelemnek tudott örülni, amikor Hamilton a pole pozícióból indulva diadalmaskodott. A szezon hátralévő részében viszont a brit versenyző jócskán alulmaradt a csapat elvárásaihoz képest, emellett 2010 óta a legkevesebb pontot gyűjtötte össze a jelenlegi pontrendszer mellett - írja a Motorsport.

Marc Surer szakértő szintén azt hitte, hogy Hamilton óriási rutinja segítségére lesz a Ferrari szerelésben.

„Már George Russell mellett is küszködött az elmúlt két évben" - nyilatkozta Surer a Vollgasnak a Ran jelentése szerint. „A Ferrarinál pedig Charles Leclerc személyében szupergyors csapattársa van. Azt gondoltam, a tapasztalata révén a versenyeken gyors lesz."

Ám Lewis Hamilton csupán egy elkényeztetett gyerek, aki mindig a legjobb autókkal vezetett. Ha az autó fekszik neki, akkor meggyőzően nyeri a versenyeket. Viszont ha nincs alatta a leggyorsabb kocsi, akkor gondba kerül.

Nem olyan, mint Alonso, aki tud kompromisszumokkal élni" - tette hozzá.