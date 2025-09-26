Lewis Hamilton azért szerződött a Ferrarihoz, hogy valóra váltsa gyermekkori álmát, ám a 2025-ös szezon inkább egy rémálomra hasonlít a 40 éves brit számára. A hétszeres világbajnok futamgyőzelmet még nem aratott a Scuderiával, a dobogó legfelső fokára csupán a Kínai Nagydíj sprintfutamán állhatott fel.

Lewis Hamilton és a Ferrari gyenge szezont fut idén

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamilton illúziót keltett a Ferrarinál

Az olasz sportsajtó csalódottan ír a csapat teljesítményéről, amely évek óta nem tudja azt nyújtani a Forma-1-ben, ami elvárható lenne tőle.

Hamilton érkezésével sem javult a Ferrari helyzete, sőt, a brit rendre elmarad csapattársa, Charles Leclerc teljesítményétől.

A hétszeres világbajnok jelenleg a hatodik az egyéni bajnokságban 121 ponttal, ami 44 pontos lemaradást jelent a monacói mögött.

Az olasz Autosprint szerint Hamilton megemelte a Ferrari várakozásait az azerbajdzsáni hétvégére, amikor a második szabadedzésen a legjobb időt futotta. A hétvége azonban nagyon rosszul alakult a Scuderia számára. Leclerc az időmérőn történt balesete után nem tudott kört futni a Q3-ban, Hamilton pedig csak a 12. pozícióból indulhatott a vasárnapi futamon.

Az olasz szaklap szerint a gyakorlásokon mutatott sebesség „illúziókat keltett”, ami elvakította a Ferrarit attól a világos ténytől, hogy az SF-25 „semmilyen” előnnyel sem rendelkezik

– számolt be róla a motorsport.hu.

Lewis Hamilton teljesítménye elmarad Charles Leclerc-étől

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A futam során az autóval végig gondok voltak, a Ferrari problémáit pedig csak tetézte, hogy a csapatutasítás ellenére Hamilton az utolsó körben nem engedte maga elé Leclerc-t, amit a monacói szóvá is tett.

A Forma-1 2025-ös szezonja október 3-5. között folytatódik a Szingapúri Nagydíjjal.

