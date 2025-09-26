Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Történelmi lelet, ez a koponya átírhatja az emberiség történetét

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Azeri Nagydíj sem hozta meg a nagy áttörést a Ferrari számára. Lewis Hamilton szenvedése is tovább tart, a hétszeres világbajnok az elmúlt öt versenyen egyszer sem végzett a hatodik helynél előrébb, Bakuban pedig több mint 36 másodperccel maradt le a futamgyőztes Max Verstappen mögött.

Lewis Hamilton azért szerződött a Ferrarihoz, hogy valóra váltsa gyermekkori álmát, ám a 2025-ös szezon inkább egy rémálomra hasonlít a 40 éves brit számára. A hétszeres világbajnok futamgyőzelmet még nem aratott a Scuderiával, a dobogó legfelső fokára csupán a Kínai Nagydíj sprintfutamán állhatott fel.

Lewis Hamilton és a Ferrari gyenge szezont fut idén
Lewis Hamilton és a Ferrari gyenge szezont fut idén
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamilton illúziót keltett a Ferrarinál

Az olasz sportsajtó csalódottan ír a csapat teljesítményéről, amely évek óta nem tudja azt nyújtani a Forma-1-ben, ami elvárható lenne tőle. 

Hamilton érkezésével sem javult a Ferrari helyzete, sőt, a brit rendre elmarad csapattársa, Charles Leclerc teljesítményétől. 

A hétszeres világbajnok jelenleg a hatodik az egyéni bajnokságban 121 ponttal, ami 44 pontos lemaradást jelent a monacói mögött.

Az olasz Autosprint szerint Hamilton megemelte a Ferrari várakozásait az azerbajdzsáni hétvégére, amikor a második szabadedzésen a legjobb időt futotta. A hétvége azonban nagyon rosszul alakult a Scuderia számára. Leclerc az időmérőn történt balesete után nem tudott kört futni a Q3-ban, Hamilton pedig csak a 12. pozícióból indulhatott a vasárnapi futamon. 

Az olasz szaklap szerint a gyakorlásokon mutatott sebesség „illúziókat keltett”, ami elvakította a Ferrarit attól a világos ténytől, hogy az SF-25 „semmilyen” előnnyel sem rendelkezik 

– számolt be róla a motorsport.hu.

Lewis Hamilton and Charles Leclerc of Ferrari ahead of the Formula 1 Italian Grand Prix at Autodromo Nazionale di Monza in Monza, Italy on September 7, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton teljesítménye elmarad Charles Leclerc-étől
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A futam során az autóval végig gondok voltak, a Ferrari problémáit pedig csak tetézte, hogy a csapatutasítás ellenére Hamilton az utolsó körben nem engedte maga elé Leclerc-t, amit a monacói szóvá is tett.

A Forma-1 2025-ös szezonja október 3-5. között folytatódik a Szingapúri Nagydíjjal.

Kapcsolódó cikkek

Hamilton retteghet? 82 millió dolláros pert indít a Ferrari korábbi sztárja
A Forma–1 legendás vezére nem érti, miért téma a Hamiltonnak elcsalt vb-cím
„Ijesztő órákon vagyunk túl" – Lewis Hamilton kutyájának állapota rosszabbra fordult

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!