Sokkoló videón a Charlie Kirk elleni brutális merénylet

A Ferrari korábbi versenyzője, Jean Alesi sem kímélte az olasz csapat sztárpilótáját. Az utóbbi időben sokat kritizált Lewis Hamilton újabb bírálatot kapott, ezúttal a Monzában tanúsított viselkedése miatt lett kipécézve.

Lewis Hamilton számára eddig egyáltalán nem jött be az, hogy a Ferrarihoz igazolt, a hétszeres világbajnok látványosan szenved az olasz istállónál. A 40 éves brit sztár a Magyar Nagydíjon jutott el a mélypontra, a Hungaroringen arról beszélt, hogy csapatának le kellene váltania őt. Hamilton azóta sem mutatott túl sok fejlődést, legutóbb pedig a monzai versenyhétvégén tanúsított viselkedése miatt került a kritikák középpontjába.

Lewis Hamilton újabb kemény kritikát kapott
Lewis Hamilton újabb kemény kritikát kapott
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

Lewis Hamiltont a viselkedése miatt támadja a Ferrari korábbi pilótája

A szezon során már rengetegen bírálták a britet, aki az Olasz Nagydíj után a viselkedése miatt kapott kemény kritikát. Ezúttal a Ferrari korábbi versenyzője, Jean Alesi szállt bele, a francia ex-pilóta nem kímélte Hamiltont, aki Monzában nem tudta megfelelően segíteni csapattársát, Charles Leclerc-t.

Nem tetszett, ahogyan Hamilton viselkedett a hétvégén. Megtehetette volna, sőt talán meg is kellett volna tennie, hogy támogassa Leclerc-et a szombati időmérőn. 

Sokan elvárták volna tőle ezt a gesztust anélkül is, hogy külön kérték volna, különösen az eddigi nyilatkozatai, a szezon alakulása és az olasz szurkolókkal való első találkozása tükrében. Ezt akkor is gondolom, ha egy jobb rajtpozíció nem változtatott volna a Ferrari vasárnapi eredményén” – fogalmazott Alesi.

Jean Alesi participates in the free practice of the Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 in Monza, Italy, on September 7, 2025. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Jean Alesi az Olasz Nagydíj után bírálta Lewis Hamiltont
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Alesi rosszallását az időmérő során kialakult helyzet váltotta ki, hiszen Hamilton öt rajthelyes büntetése miatt gyakorlatilag nem volt tétje a szombati kvalifikációnak, ennek ellenére az olasz csapatnál úgy döntöttek, hogy két versenyzőjük külön-külön teljesíti gyors köreit. Ennek eredményeként a brit nem tudta szélárnyékkal segíteni a monacóit, aki végül négy tizeddel lemaradva a pole pozíciótól a negyedik helyen végzett, míg Hamilton ötödik lett, de a büntetés miatt a tizedik helyre csúszott vissza.

Alesi a jövőt illetően is pesszimistán fogalmazott a hétszeres világbajnokkal kapcsolatban, aki szerinte már sosem lesz a régi.

Várnunk kell majd a következő Hamiltonra, ez már most világos, 

de meg kell őriznünk a hitünket és a bizalmunkat” – idézte a motorsport.hu a Ferrari ex-pilótájának a szavait.

