A Forma-1-es Azeri Nagydíj vasárnapi futama Max Verstappen rajt-cél győzelmével ért véget. A dobogóra a holland mellett George Russell és Carlos Sainz állhatott fel, a Ferrari ezúttal sem tudott beleszólni a végső csatába. Lewis Hamilton és Charles Leclerc csupán a nyolcadik és a kilencedik helyen zártak, a hétszeres világbajnok ráadásul nem tett eleget egy fontos kérésnek az utolsó körben.

Lewis Hamilton a nyolcadik helyen végzett Bakuban

Fotó: RESUL REHIMOV / ANADOLU

Lewis Hamilton nem cserélt pozíciót Charles Leclerc-rel

A monacói pilóta korábban a bakui verseny során csapatutasításra elengedte a 40 éves britet, aki frissebb közepes keverékű gumikkal próbálkozott előrébb jutni a mezőnyben. Miután ez nem sikerült, a Ferrari úgy döntött, visszaadja Leclerc-nek az eredetileg tőle elvett pozíciót, viszont ez Hamilton miatt meghiúsult – számolt be róla a motorsport.hu.

„Visszacseréljük a pozíciókat a célegyenesben, ha Lewis nem tud előzni” – közölte Leclerc versenymérnöke, Bryan Bozzi az utolsó kör kezdetén. Ricardo Adami, Hamilton mérnöke többször is figyelmeztette a brit pilótát:

Engedd el Charles-t, másfél másodpercre van mögötted

– adta ki az utasítást, majd hozzátette, hogy vigyázzon a mögöttük közeledő Isack Hadjarra is.

Lewis Hamilton nem engedte el Charles Leclerc-t

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Később újra jelezte, hogy eljött az ideje a helycserének: „Ez az utolsó kör. Hadjar van mögötte két másodpercre, mögötted pedig Charles másfél másodpercre, engedd őt el.”

A hétszeres világbajnok végül lassított valamelyest a célegyenesben, ám 0,464 másodperccel Leclerc előtt haladt át a célvonalon, ezzel megtartva a nyolcadik helyezést.

Hamilton nagyon gyenge szezont fut a Ferrarival, a britnek egyelőre abszolút nem jött be a váltás. A Hungaroringen kifejezetten csalódottan nyilatkozott, és az idény során már többször is jelezte, hogy beilleszkedési gondjai vannak és nem érzi megfelelőnek az autót. Újabb furcsa megmozdulása csak fokozhatja a közte és csapata közti feszültséget a Ferrarinál.

