Lewis Hamilton szeretett kutyája, Roscoe az utóbbi években valóságos hírességgé vált – saját Instagram-oldalán már több mint egymillió követője van –, ám az utóbbi hónapokban a szurkolók nemcsak kedves képeken, hanem aggasztó hírekben is találkozhattak a kutyussal.

Lewis Hamilton és a kutyája, Roscoe

Fotó: SANDER KONING / ANP MAG

Lewis Hamilton kutyája hónapok óta betegeskedik

Áprilisban derült ki, hogy

Roscoe súlyos tüdőgyulladással küzd, amire egyedi, keleti és nyugati módszereket ötvöző, holisztikus kezelést kapott: nagy dózisú C-vitamin infúziókat és erős antibiotikumokat is alkalmaztak nála.

A négylábú állapotáról edzője, Kirstin McMillian számolt be tavasszal, hangsúlyozva, hogy minden lehetséges módon támogatják Roscoe gyógyulását, de a folyamat lassú és óvatos odafigyelést igényel.

Nyugtalanító pillanatok Hamilton életében

Szerdán Hamilton egy újabb, aggasztó bejegyzéssel jelentkezett: képet osztott meg Roscoe-ról, aki egy állatklinikán, pokrócba bugyolálva várja az ellátást. Az F1-sztár így fogalmazott:

Néhány igazán ijesztő órán vagyunk túl, mindenki tartsa Roscoe-t a gondolataiban!

Jelenleg nem világos, hogy a kutya továbbra is a korábbi tüdőgyulladással küzd-e, vagy újabb komplikációk léptek fel.

Nincs jól Lewis Hamilton kutyája

Fotó: Lewis Hamilton/Instagam

Roscoe betegsége Hamilton nehéz időszakában nehezedik rá, hiszen a brit versenyző a Ferrarihoz igazolása óta hullámzó formát mutat. Jelenleg a hatodik helyen áll a világbajnoki pontversenyben a Forma-1-ben, és továbbra sem sikerült győznie a legendás olasz csapat színeiben. Az Azeri Nagydíjon például csak a nyolcadik helyen zárt, míg az utóbbi futamokon többször is csalódottságának adott hangot – különösen, amikor az időmérőn csak a tizenkettedik helyet tudta megszerezni.

A Roscoe egészségéért aggódó rajongók tömegesen üzennek Hamilton közösségi oldalain keresztül, bízva abban, hogy a legendás kutyus felépül.

Kétségtelen, hogy Roscoe nemcsak a világbajnok életének fontos része, hanem különleges helyet foglal el az F1-es közösség szívében is.