Nehéz napokat él át a Forma-1 hétszeres világbajnoka. Lewis Hamilton kutyája, Roscoe ugyanis kritikus állapotban van, újra kórházba került tüdőgyulladással.

Lewis Hamilton hosszú évek óta elképzelhetetlen a Forma-1-es hétvégéken a kutyája, Roscoe nélkül. Az angol bulldognak még paddock belépője is van, amit első négylábúként kapott meg a száguldó cirkusz történetében. Azonban Roscoe egyre súlyosabb állapotban van.

Roscoe, dog of Lewis Hamilton of Ferrari ahead of the Formula 1 British Grand Prix at Silverstone Circuit in Northampton, Great Britain on July 6, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton bulldogja, Roscoe nélkül szinte elképzelhetetlen egy Forma-1-es futam
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az Origón is beszámoltunk róla, hogy az egy ideje már betegeskedő kutyus állapota szerdán rosszabbra fordult, állatkórházba került, és mint kiderült ezúttal minden korábbinál nagyobb veszélyben van.

Lewis Hamilton aggódik Roscoe-ért

A brit versenyző a közösségi oldalán osztotta meg, amit a kutyus rajongói, merthogy Roscoe-nak több mint egy millió követője van az Instán, tudhatnak róla.

Eszerint Roscoe tüdőgyulladással került ismét kórházba, ahol vizsgálatok idejére nyugtatókkal megállították a szívét. Miután végeztek az orvosok, újraindították a kutyus szívét, de kómában tartják.

„Nem tudjuk, hogy valaha is visszatér-e innen. Holnap megpróbáljuk felébreszteni. Mellette vagyok, és szeretném megköszönni, hogy ennyien aggódtok érte” – írta Hamilton.

Hamilton illúziókat keltett, őrjöngenek az olaszok a Ferrari miatt
„Ijesztő órákon vagyunk túl" – Lewis Hamilton kutyájának állapota rosszabbra fordult
„Megáll a szíve” – Lewis Hamilton Roscoe egészsége miatt aggódik

 

 

