Lewis Hamilton életében borzasztóan nehéz időszak köszöntött be, a hétszeres világbajnok 12 éves angol bulldogja, Roscoe tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett, a kezelés során pedig szíve rövid időre meg is állt. A Ferrari pilótája mindent elkövetett azért, hogy megmentse szeretett kutyusát, azonban hétfő délelőtt szomorú hírt jelenetett be a közösségi médiában.

Lewis Hamiltont hatalmas veszteség érte

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Elhunyt Lewis Hamilton szeretett kutyája, Roscoe

A brit versenyző pénteken kénytelen volt lemondani a mugellói Pirelli-gumitesztet, így Csou Kuan-jü, a Ferrari tartalékpilótája ugrott be helyette, majd a szombati milánói Ferrari-divatbemutatót sem tudta meglátogatni, mert úgy érezte, kedvence mellett a helye. Hamilton kutyáját az F1-es csapattársa, Charles Leclerc is meglátogatta, a monacói versenyző a saját kutyusával, Leóval a kórházba vette az irányt a már említett Pirelli-gumitesztet követően.

Hiába a sok támogatás és a rengeteg gondoskodás, Hamiltonnak mégis tragikus hírt kellett bejelentenie hétfő délelőtt.

Lost my best friend last night. Thank you all for the love you’ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

„Tegnap este elvesztettem a legjobb barátomat. Köszönöm mindenkinek, hogy ennyi éven át szerettétek őt. Roscoe mindöröké”

– osztotta meg szívszorító posztjában Hamilton, hogy házikedvence többé már nem lehet vele.

