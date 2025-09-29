Lewis Hamilton életében borzasztóan nehéz időszak köszöntött be, a hétszeres világbajnok 12 éves angol bulldogja, Roscoe tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett, a kezelés során pedig szíve rövid időre meg is állt. A Ferrari pilótája mindent elkövetett azért, hogy megmentse szeretett kutyusát, azonban hétfő délelőtt szomorú hírt jelenetett be a közösségi médiában.
A brit versenyző pénteken kénytelen volt lemondani a mugellói Pirelli-gumitesztet, így Csou Kuan-jü, a Ferrari tartalékpilótája ugrott be helyette, majd a szombati milánói Ferrari-divatbemutatót sem tudta meglátogatni, mert úgy érezte, kedvence mellett a helye. Hamilton kutyáját az F1-es csapattársa, Charles Leclerc is meglátogatta, a monacói versenyző a saját kutyusával, Leóval a kórházba vette az irányt a már említett Pirelli-gumitesztet követően.
Hiába a sok támogatás és a rengeteg gondoskodás, Hamiltonnak mégis tragikus hírt kellett bejelentenie hétfő délelőtt.
„Tegnap este elvesztettem a legjobb barátomat. Köszönöm mindenkinek, hogy ennyi éven át szerettétek őt. Roscoe mindöröké”
– osztotta meg szívszorító posztjában Hamilton, hogy házikedvence többé már nem lehet vele.