Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú hírt jelentett be a közösségi médiában a Ferrari sztárja. Lewis Hamiltont hatalmas csapás érte, ugyanis örökre elveszítette szeretett kutyáját, Roscoe-t.

Lewis Hamilton életében borzasztóan nehéz időszak köszöntött be, a hétszeres világbajnok 12 éves angol bulldogja, Roscoe tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett, a kezelés során pedig szíve rövid időre meg is állt. A Ferrari pilótája mindent elkövetett azért, hogy megmentse szeretett kutyusát, azonban hétfő délelőtt szomorú hírt jelenetett be a közösségi médiában.

Lewis Hamiltont hatalmas veszteség érte
Lewis Hamiltont hatalmas veszteség érte
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Elhunyt Lewis Hamilton szeretett kutyája, Roscoe

A brit versenyző pénteken kénytelen volt lemondani a mugellói Pirelli-gumitesztet, így Csou Kuan-jü, a Ferrari tartalékpilótája ugrott be helyette, majd a szombati milánói Ferrari-divatbemutatót sem tudta meglátogatni, mert úgy érezte, kedvence mellett a helye. Hamilton kutyáját az F1-es csapattársa, Charles Leclerc is meglátogatta, a monacói versenyző a saját kutyusával, Leóval a kórházba vette az irányt a már említett Pirelli-gumitesztet követően.

Hiába a sok támogatás és a rengeteg gondoskodás, Hamiltonnak mégis tragikus hírt kellett bejelentenie hétfő délelőtt.

„Tegnap este elvesztettem a legjobb barátomat. Köszönöm mindenkinek, hogy ennyi éven át szerettétek őt. Roscoe mindöröké” 

– osztotta meg szívszorító posztjában Hamilton, hogy házikedvence többé már nem lehet vele.

Kapcsolódó cikkek

Nagy a baj! Kórházból posztolt Lewis Hamilton: „Kérlek, imádkozzatok!"
„Nagy hülyeség volt!” – Leclerc és Hamilton is dühöng, nem csitul a botrány a Ferrarinál
Megvan, mitől gyorsult fel Hamilton! Eladta az összes autóját, inkább motorozik

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!