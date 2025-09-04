Live
Hétvégén folytatódik a száguldó cirkusz az olaszországi futammal. A versenyre készülve Lewis Hamilton Niki Lauda emléke előtt tisztelgett egy sajátos fotósorozattal.

A Forma-1-es Holland Nagydíj egyik legnagyobb vesztese a Ferrari brit pilótája volt. Lewis Hamilton a futam elején összetörte az autóját, majd utólag egy rajthelybüntetést is kapott az Olasz Nagydíjra. Egészen konkrétan a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ugyanis a hétvégén sorra kerülő Forma-1-es versenyre öt rajthelyes büntetéssel sújtotta őt. 

Lewis Hamilton rajtbüntetéssel indul majd Monzában
Lewis Hamilton rajtbüntetéssel indul majd Monzában
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

Lewis Hamilton megismételte Lauda mutatványát

A brit pilóta ettől függetlenül egy másik világbajnokra, a már elhunyt Niki Laudára emlékezett, amikor a több mint 40 millió követővel rendelkező Instagram-oldalára feltöltött pár képet, amelyeken az látható, hogy a korábbi klasszis mutatványát a ruhákkal leutánozta a Ferrari versenyzője.

 

