Marc Márquez kilencedik vb-címét gyűjtötte be, a királykategóriában hetedszer lett a legjobb.

Marc Márquez hat év után ismét világbajnok

Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Marc Márquez visszajött a pokolból és újra világbajnok lett

„Nem találom a szavakat. - mondta könnyeivel küszködve a 32 éves spanyol versenyző, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. -

Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal.

🥺 NO LLORES CAMPEÓN QUE TODO LO QUE TIENES TE LO MERECES.



Siempre has tenido rivales, nunca te han dado nada hecho, te lo has tenido que trabajar como un animal que eres.



Te queremos mucho Marc Márquez 🙌🏽❤️ #MotoGP #JapaneseGP pic.twitter.com/ykoCbYGsdn — Pole (@SrPole_) September 28, 2025

A sportolónak veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.

Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón.

A versenyt ducatis csapattársa, Francesco Bagnaia nyerte.

Moto2-ben és Moto3-ban is spanyol győztest avattak Motegiben, előbbi géposztályban Daniel Holgado, utóbbiban David Munoz nyert.

Eredmények, Japán Nagydíj (a sorozat honlapja alapján):

MotoGP (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):

1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc

2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 4.196 mp hátrány

3. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.858 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340, 3. Bagnaia 274

Moto2 (19 kör, 91,219 km, a dobogósok):

1. Daniel Holgado (spanyo, Kalex) 34:50.326 p

2. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 1.304 mp h.

3. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 5.943 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 238 pont, 2. Moreira 204, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 189

Moto3 (17 kör, 81,617 km, a dobogósok):

1. David Munoz (spanyol, KTM) 33:09.599 p

2. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 1.618 mp h.

3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 2.203 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Rueda 315 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 222, 3. Quiles 204