Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb sporttörténelmi pillanat. Hat évvel legutóbbi sikere után ismét világbajnok lett a spanyol Marc Márquez, akinek vasárnap egy második hely is elég volt az újabb diadalhoz a MotoGP kategóriában a gyorsaságimotoros-vb Japán Nagydíján, Motegiben.

Marc Márquez kilencedik vb-címét gyűjtötte be, a királykategóriában hetedszer lett a legjobb.

Marc Márquez hat év után ismét világbajnok
Marc Márquez hat év után ismét világbajnok 
Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Marc Márquez visszajött a pokolból és újra világbajnok lett

„Nem találom a szavakat. - mondta könnyeivel küszködve a 32 éves spanyol versenyző, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. -

 Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal.

A sportolónak veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.

Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón.

A versenyt ducatis csapattársa, Francesco Bagnaia nyerte.

Moto2-ben és Moto3-ban is spanyol győztest avattak Motegiben, előbbi géposztályban Daniel Holgado, utóbbiban David Munoz nyert.

Eredmények, Japán Nagydíj (a sorozat honlapja alapján):
MotoGP (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):
1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc
2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 4.196 mp hátrány
3. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.858 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340, 3. Bagnaia 274

Moto2 (19 kör, 91,219 km, a dobogósok):
1. Daniel Holgado (spanyo, Kalex) 34:50.326 p
2. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 1.304 mp h.
3. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 5.943 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 238 pont, 2. Moreira 204, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 189

Moto3 (17 kör, 81,617 km, a dobogósok):
1. David Munoz (spanyol, KTM) 33:09.599 p
2. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 1.618 mp h.
3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 2.203 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Rueda 315 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 222, 3. Quiles 204

A Forma-1-en kívül is összecsaphat Verstappen és Hamilton
A balatoni MotoGP-futam győztes sztárja megdöbbentő dolgot tett – fotók
Márquez nyerte a MotoGP Magyar Nagydíjat
Szörnyű baleset után centiken múlott az operatőr élete a Balaton Parkban – videó
@elespanolcom 🥹 🇪🇸 Marc Márquez nunca olvidará el 28 de septiembre de 2025. El día en el que volvió a convertirse en campeón del mundo de MotoGP cinco años después. Un lustro lleno de sufrimiento, pero donde todo el esfuerzo acabó teniendo su recompensa. 👏 El piloto de Cervera vivió unos momentos repletos de emociones después de cruzar la línea de meta por detrás de Bagnaia. Lo celebró con los aficionados, su equipo, su familia y no pudo contener las lágrimas mientras visualizaba un vídeo preparado para él con sus mejores momentos de la temporada. #viral #virales #motogp #marcmarquez #campeondelmundo ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!