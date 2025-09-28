Marc Márquez kilencedik vb-címét gyűjtötte be, a királykategóriában hetedszer lett a legjobb.
„Nem találom a szavakat. - mondta könnyeivel küszködve a 32 éves spanyol versenyző, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. -
Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal.
A sportolónak veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.
Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón.
A versenyt ducatis csapattársa, Francesco Bagnaia nyerte.
Moto2-ben és Moto3-ban is spanyol győztest avattak Motegiben, előbbi géposztályban Daniel Holgado, utóbbiban David Munoz nyert.
Eredmények, Japán Nagydíj (a sorozat honlapja alapján):
MotoGP (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):
1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc
2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 4.196 mp hátrány
3. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.858 mp h.
A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340, 3. Bagnaia 274
Moto2 (19 kör, 91,219 km, a dobogósok):
1. Daniel Holgado (spanyo, Kalex) 34:50.326 p
2. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 1.304 mp h.
3. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 5.943 mp h.
A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 238 pont, 2. Moreira 204, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 189
Moto3 (17 kör, 81,617 km, a dobogósok):
1. David Munoz (spanyol, KTM) 33:09.599 p
2. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 1.618 mp h.
3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 2.203 mp h.
A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Rueda 315 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 222, 3. Quiles 204