Hat év pokoljárás, négy műtét ugyanazon a karon, több mint kétszáz bukás, és egy legenda, aki már majdnem feladta. Marc Márquez mégis visszatért: 2184 nap után ismét MotoGP-világbajnok lett Motegiben, második hellyel bebiztosítva hetedik királykategóriás, összesen kilencedik vb-címét. A történet azonban nemcsak a számokról szól, hanem arról is, Márquez hogyan küzdött meg önmagával, a testvéri rivalizálással és a régi sebeket hordozó Rossi-konfliktussal — és hogyan talált végül békét a saját fejében.

A célegyenesben már nem a futamgyőzelemért, hanem a világbajnoki cím bebiztosításáért küzdött. Amikor Marc Márquez másodikként átszáguldott a motegi célvonalon, hét vb-aranyérmével végleg beírta magát a MotoGP legnagyobbjai közé. A spanyol megállt a kockás zászló után, mélyen előrehajolt a motoron, majd felnézett a kivetítőre, ahol egy pillanat alatt lepörgött a pályafutása legfőbb állomásait felidéző montázs.

Balatonfőkajár, 2025. augusztus 23. A győztes spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője (k) a MotoGP Magyar Nagydíj sprintfutama után a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 23-án. MTI/Vasvári Tamás
Marc Márquez Balatonfőkajáron is közelebb került az álmai megvalósáításához
Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Az érzelmek elragadták: arcát a kezébe temette, majd kiáltással törte meg a csendet. 

„Szinte beszélni sem tudok… Most békében vagyok önmagammal” – mondta később a parc fermé-ben. 

Nem találom a szavakat. Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem, most pedig újra nyertem. Most már harmóniában vagyok önmagammal. Nem akarom újra felidézni mindazt, amin keresztülmentem. Csak élvezni akarom ezt a pillanatot

– küszködött a könnyeivel a leintés után.

A paddockból a Ducati-szerelők és riválisok is megtapsolták a sportág egyik korszakos alakját, aki ezen a napon bebizonyította, hogy hosszú évek küzdelme után újra a csúcsra ért.

De miért nem akarja felidézni a múltat? És milyen harmóniát sikerült utolérnie Márqueznek?

Cerverából a világszínpadra

Márquez 1993-ban született Cerverában. Gyerekként már minipályákon körözött, 15 évesen pedig világbajnoki hétvégén debütált a 125 köbcentisek között. A rajtrács fenegyereke lett: vakmerő előzések, zseniális ívek, kötélidegek.

2013-ban, húszévesen minden idők egyik legfiatalabb királykategóriás bajnoka lett, 2019-ig hat MotoGP-címet húzott be. A csúcson egymás mellé került Márquez és a másik óriás, Valentino Rossi neve. Az összevetés elől a spanyol sem menekült:

Utolérni Rossit megtiszteltetés

 – mondta korábban az AS-nek.

Aztán 2020 és Jerez mindent átírt.

Pokoli szezonnyitó

A szezonnyitón óriásit bukott, eltört a jobb felkarja, és végül négy műtétre volt szükség. Az első operáció után már három nappal visszaült volna a motorra, de a saját bevallása szerint ez volt a legnagyobb hiba.

Akaratos voltam, nem akartam kihagyni egyetlen versenyt sem

A karja azonban nem bírta: a csont elmozdult, újra kellett műteni. 2021 végéig összesen négy beavatkozáson esett át ugyanazon a felkaron.

Márquez végtelen alagútban, a visszavonulás szélén

„Amikor újra kinyitották a kart, már nem tudtam mosolyogni. Úgy éreztem, végtelen alagútban vagyok” – mesélte a DAZN nevű weboldalnak.

MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Spanish Red Bull Team rider Marc Marquez reacts after falling during the 125 cc race of the Aragon Grand Prix at Motorland's racetrack in Alcaniz, on September 19, 2010. AFP PHOTO / JAVIER SORIANO (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Marc Márquez 2010-ben
Fotó: AVIER SORIANO / AFP / AVIER SORIANO / AFP

A hónapokig tartó rehabilitáció monoton és fájdalmas volt: 

Reggelente azzal keltem, hogy vajon lesz-e még erőm egyáltalán tartani a kormányt. Esténként megkérdeztem magamtól: érdemes-e tovább csinálni?

MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Ducati Lenovo Team's Spanish MotoGP rider Marc Marquez celebrates on the podium after the MotoGP class race of the MotoGP Japanese Grand Prix at the M
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Ducati Lenovo Team's Spanish MotoGP rider Marc Marquez rides past the chequered flag at the finish line during the MotoGP class race of the MotoGP Jap
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez finishes the practice of motorcycle Hungarian Moto GP Grand Prix at the Balaton Park circuit in Balato
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez competes during the qualifying session of the motorcycle Hungarian Moto GP Grand Prix at the Balaton P
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez (L-R) BK8 Gresini Racing MotoGP team's Spanish rider Alex Marquez (73), Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez (93) and Honda HRC Castrol tea
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Red Bull KTM Factory Racing team's SpaniDucati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez drives with Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez (C
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Monster Energy Yamaha Italian rider, Valentino Rossi (R) and Repsol Honda Team Spanish rider, Marc Marquez steer their motorbikes during the Q2 qualif
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Valentino Rossi of Monster Energy Yamaha MotoGP and Marc Marquez of Repsol Honda Team during the presentation press conference of the Oakley Grand Pri
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez There are many narratives of athletic resilience in sports, but the story of Marc Márquez, the Spanish MotoGP ace, firmly holds its own. Regardless of
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Repsol Honda's Spanish rider Marc Marquez smiles during a press conference held after a meeting on the first day of the Valencia Grand Prix at Ricardo
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Repsol Honda Team rider Marc Marquez of Spain gestures to photographers following his win of the 2014 MotoGP World Championship after finishing second
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez MOTORSPORT - MOTO GP 2013 - MALAYSIA GRAND PRIX MOTO GP - SEPANG (MAL) 11 TO 13/10/2013 - PHOTO: STUDIO MILAGRO / DPPI MARQUEZ MARC (SPA) - HONDA TEAM
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez MOTORSPORT - MOTO GP 2013 - GRAND PRIX OF CZECH REPUBLIC - BRNO (CZE) - 23 TO 25/08/2013 - PHOTO: STUDIO MILAGRO / DPPI - MARQUEZ MARC (SPA) - HONDA T
MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Spanish Red Bull Team rider Marc Marquez reacts after falling during the 125 cc race of the Aragon Grand Prix at Motorland's racetrack in Alcaniz, on S
Galéria: Marc Márquez, a sportvilág legnagyobb visszatérője?
1/14
Márquez könnyekkel a dobogón, a vb-cím után

A bukások száma közben megugrott: több mint száz esés három év alatt, sokszor apró, de mindig fájdalmas emlékeztető arra, mennyire törékennyé vált.

Az anya könnyei, harc a testvérrel

A visszatérés kulcsa a család volt. Anyja, Roser Alenta minden műtét után végig ott ült mellette. „Nem beszéltünk sokat. Csak fogta a kezemet” – emlékezett vissza Marc.

Álex, a testvére állandó sparringpartner lett: együtt edzettek, elemezték az adatokat, vitatkoztak a pályavonalakon. „Ő a bátyám, de a pályán nincs testvériség. Amikor elrajtolunk, mindenki a maga életéért küzd” – mondta Álex.

MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Red Bull KTM Factory Racing team's SpaniDucati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez drives with Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez (C) and BK8 Gresini Racing MotoGP team's Spanish rider Alex Marquez (R) drive during the practice of motorcycle Hungarian Moto GP Grand Prix at the Balaton Park circuit in Balatonfokajar, Hungary, on August 22, 2025. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Álex Márquez és Marc Márquez küzdelme a Magyar Nagydíjon
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP / ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marc később nevetve árulta el:

Anyám néha jobban szorít Álexnek. Mondtam is neki: anya, legalább néha nekem drukkolj!

 – de mindketten tudják, hogy ez a családi háttér tartotta talpon a legnehezebb hónapokban.

Rossi árnyéka és a sosem felejtett 2015-ös év

A 2015-ös sepangi ütközés után a Rossi–Márquez kapcsolat végleg megfagyott. A paddockban sokáig fagyos csend fogadta őket, a rajongótáborok szétszakadtak.

Sokan azóta is emlegetik: Rossi akkor a széles ívvel kiterelte Márquezt, aki bukott, és emiatt Valenciában az utolsó helyről kellett rajtolnia. A Rossi-ellenesek szerint Márquez ezt nem felejtette el, és a szezonzárón feltűnően nem támadta csapattársát, Jorge Lorenzót, így közvetve segítette őt megszerezni a világbajnoki címet. Rossi hívei viszont úgy vélik, Sepangban nem volt rúgás, és Valenciában sem történt semmilyen tudatos összjáték: mindenki a maga versenyét futotta, miközben a kommentmező azóta is tele van dühös vitákkal és mémekkel.

Sokan mondták, hogy könnyebb lenne, ha barátkoznánk. De én nem barátkozni jöttem ide

– mondta egyszer Márquez egy spanyol interjúban.

MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Valentino Rossi of Monster Energy Yamaha MotoGP and Marc Marquez of Repsol Honda Team during the presentation press conference of the Oakley Grand Prix of Italy, at International Circuit of Mugello, on May 30, 2019 in Mugello, Italy (Photo by Danilo Di Giovanni/NurPhoto) (Photo by Danilo Di Giovanni / NurPhoto via AFP)
A két legnagyobb: Valentino Rossi és Marc Márquez 2019-ben
Fotó: Danilo Di Giovanni / NurPhoto via AFP / Danilo Di Giovanni / NurPhoto via AFP

Újrakezdés Ducatival, Magyarország is a térképen

A Honda-korszak lezárása után 2025-re a gyári Ducati lett az új otthon. A szezonban sorra jöttek a győzelmek és a dobogók. Közben az idény egyik legszebb (és legnehezebb) története a testvérpáré: Álex Márquez sokáig fő kihívóként loholt bátyja nyomában.

2025 nyarán Magyarország is visszakerült a MotoGP térképére. Az új Balaton Park Circuit bemutatkozó hétvégéjén Márquez mindent vitt: szombaton a sprintet, vasárnap a főfutamot nyerte, miközben Álex a főversenyen bukott és végül csak 14. lett.

„Új pályán nyerni mindig különleges, de itt valahogy családias volt a hangulat” – mondta a futam után.

A magyar rajongók „Marc! Marc!” skandálása után spanyolul köszönte meg a támogatást, majd magyarul annyit mondott: „Köszönöm, Magyarország!”

A rutin és a higgadtság diadala

Motegiben Márquez már nemcsak gyorsabb, hanem okosabb is volt: az idényben végig türelmesen építette előnyét, taktikusan kezelte a gumikopást és a versenytempót. A nyári fordulópont után sorra gyűjtötte a dobogókat, nem kockáztatott feleslegesen, és amikor kellett, a Ducatival villámgyorsan lépett előre az első kanyarokban.

A Ducatihoz való átigazolás 2025-re hozta meg az áttörést: végre olyan motor került alá, amellyel újra támadhatott, miközben már nem vakmerő tinédzserként, hanem tapasztalt, taktikusan gondolkodó versenyzőként ült a nyeregben. 

MarcMárquez, MarcMárquezgyorsaságimotorversenyző, Marc Márquez gyorsasági motorversenyző, Marc Márquez Ducati Lenovo Team's Spanish MotoGP rider Marc Marquez celebrates on the podium after the MotoGP class race of the MotoGP Japanese Grand Prix at the Mobility Resort Motegi in Motegi, Tochigi prefecture on September 28, 2025. An emotional Marc Marquez clinched his seventh MotoGP world championship and his first since 2019 after finishing second at the Japan grand prix, with Francesco Bagnaia winning the race. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)
Márquez könnyekkel a dobogón a 2025-ös vb-cím megkaparintásával
Fotó: Toshifumi KITAMURA / AFP / Toshifumi KITAMURA / AFP

A 2025-ös szezonban ez a türelem és tudatosság találkozott a Ducati erejével: a balatonfőkajári dupla győzelem után magabiztos előnyt épített, riválisai – Bagnaia, Martín, sőt a testvér Álex – hibáztak, ő viszont higgadt maradt. Nem minden áron nyert futamokat, hanem akkor támadott, amikor biztosra mehetett. Motegiben már elég volt egy második hely is ahhoz, hogy megszerezze hetedik világbajnoki címét – bizonyítva, hogy nemcsak visszatért, hanem saját maga új, érettebb változataként uralta ismét a MotoGP-t.

Mi jön ezután?

Motegi után sokan rögtön a visszavonulást firtatták, de Márquez mást sugallt: 

Nem azért beszélek harmóniáról, mert a befejezés következik. Hanem mert végre jól érzem magam. Tudom, ki vagyok a pályán és azon kívül is.

A Ducati-projekt új lendületet adott neki, a testvérpár rivalizálása egészségesen fűti, és most először évek óta mosolyogva néz a tükörbe.

„A legnagyobb győzelem nem a trófeák száma. Hanem az, hogy amikor felkelek, újra hiszek magamban” – mondta a spanyol legenda. Ezek után pedig még mondja valaki, hogy nem várja a következő szezont, természetesen Márquezzel a mezőnyben. 

