A célegyenesben már nem a futamgyőzelemért, hanem a világbajnoki cím bebiztosításáért küzdött. Amikor Marc Márquez másodikként átszáguldott a motegi célvonalon, hét vb-aranyérmével végleg beírta magát a MotoGP legnagyobbjai közé. A spanyol megállt a kockás zászló után, mélyen előrehajolt a motoron, majd felnézett a kivetítőre, ahol egy pillanat alatt lepörgött a pályafutása legfőbb állomásait felidéző montázs.

Marc Márquez Balatonfőkajáron is közelebb került az álmai megvalósáításához

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Az érzelmek elragadták: arcát a kezébe temette, majd kiáltással törte meg a csendet.

„Szinte beszélni sem tudok… Most békében vagyok önmagammal” – mondta később a parc fermé-ben.

Nem találom a szavakat. Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem, most pedig újra nyertem. Most már harmóniában vagyok önmagammal. Nem akarom újra felidézni mindazt, amin keresztülmentem. Csak élvezni akarom ezt a pillanatot

– küszködött a könnyeivel a leintés után.

A paddockból a Ducati-szerelők és riválisok is megtapsolták a sportág egyik korszakos alakját, aki ezen a napon bebizonyította, hogy hosszú évek küzdelme után újra a csúcsra ért.

De miért nem akarja felidézni a múltat? És milyen harmóniát sikerült utolérnie Márqueznek?

Cerverából a világszínpadra

Márquez 1993-ban született Cerverában. Gyerekként már minipályákon körözött, 15 évesen pedig világbajnoki hétvégén debütált a 125 köbcentisek között. A rajtrács fenegyereke lett: vakmerő előzések, zseniális ívek, kötélidegek.

2013-ban, húszévesen minden idők egyik legfiatalabb királykategóriás bajnoka lett, 2019-ig hat MotoGP-címet húzott be. A csúcson egymás mellé került Márquez és a másik óriás, Valentino Rossi neve. Az összevetés elől a spanyol sem menekült:

Utolérni Rossit megtiszteltetés

– mondta korábban az AS-nek.

Aztán 2020 és Jerez mindent átírt.

Pokoli szezonnyitó

A szezonnyitón óriásit bukott, eltört a jobb felkarja, és végül négy műtétre volt szükség. Az első operáció után már három nappal visszaült volna a motorra, de a saját bevallása szerint ez volt a legnagyobb hiba.

Akaratos voltam, nem akartam kihagyni egyetlen versenyt sem

A karja azonban nem bírta: a csont elmozdult, újra kellett műteni. 2021 végéig összesen négy beavatkozáson esett át ugyanazon a felkaron.