Bernie Ecclestone, a Forma–1 korábbi vezérigazgatója komolytalannak tartja Felipe Massa 82 millió dolláros kártérítési követelését. Mint ismert, Massa kezdett bele a harcba, mert az F1 és az FIA akkori vezetősége elcsalta a 2008-as szezont, amit végül a brit Lewis Hamilton nyert meg.

Az ügy középpontjában a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történt „Crashgate” botrány áll, amelyben a Renault istálló utasította Nelson Piquet Jr.-t, hogy szándékosan ütközzön Massa Ferrarijával, hogy stratégiai előnyt biztosítson csapattársának, Fernando Alonsónak, aki végül megnyerte a versenyt.

Felipe Massa 2008-as Szingapúri Nagydíját szándékosan szabotálták
Felipe Massa 2008-as Szingapúri Nagydíját szándékosan szabotálták
Fotó: Saeed Khan/AFP

Massa a baleset idején vezette a versenyt, miközben a McLaren pilótájával, Lewis Hamiltonnal küzdött a világbajnoki címért, de végül a 13. helyen ért célba a Szingapúri Nagydíjon. 

Ecclestone komolytalannak tartja Massa követelését

A brazil Massa abban az évben mindössze egyetlen ponttal veszítette el a vb-címért folytatott küzdelmet, így a kijelenthető, hogy ha nincs a szingapúri botrány, akkor ő nyerte volna a világbajnoki címet. 

Massa az után indított jogi lépéseket, hogy Bernie Ecclestone 2023-ban egy német lapnak adott interjúban elárulta, hogy ő és Max Mosley, az FIA akkori elnöke is tudott arról, hogy a Renault csalással nyerette meg Alonsóval a Szingapúri Nagydíjat. 

Massa hangsúlyozta, hogy szeretné látni a bűnösök felelősségre vonását, azonban Ecclestone kijelentette, hogy a verseny eredményét semmilyen módon nem lehet megváltoztatni.

Semmi esély sincs arra, hogy bárki megváltoztassa vagy törölje a verseny eredményét. Mindig történik valami, amire alapozva törölhetnének dolgokat, ha valaki akarná. Megpróbálni meggyőzni az FIA elnökét arról, hogy hívjon össze egy rendkívüli ülést, ahol az FIA-nak törölnie kellene a versenyt – nincsenek feltételek, amik alapján ez lehetséges lenne” 

mondta a The Timesnak a Forma–1 korábbi első embere. 

Gabriel Bortoleto of Kick Sauber, Bernie Ecclestone and Fabiana Flosi ahead of the Formula 1 Hungarian Grand Prix at Hungaroring in Budapest, Hungary on August 3, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Bernie Ecclestone komolytalannak tartja Massa próbálkozását
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

„Max tudta, hogy akkoriban nem volt elég bizonyíték ahhoz, hogy bármit is tegyen. A helyzet akkor változott, amikor ifjabb Nelson Piquet úgy döntött, megszólal, mert megtudta, hogy a következő szezonban nem kap ülést. Max nem azt mondta, hogy ezt el kellene titkolnunk, csak azt, hogy ez nem tesz jót a Formula–1 imázsának” – folytatta Ecclestone az F1 Insidernek adott interjújára reagálva, amelyben azt állította, hogy mind ő, mind az FIA felfedezte a Renault összeesküvését a 2008-as szezon során.

Ennek ellenére Ecclestone nem hiszi, hogy a korábban adott interjúja életképes bizonyítékként megállná a helyét a bíróságon.

Ez egy interjú volt, amit valakinek adtam Németországban. És a srácnak nem volt túl jó az angolja, jegyzetelt, majd az interjút felkapta valaki Angliában. Az én, az FIA és az F1 ügyvédei nem értik, hogyan lehet ilyenből bírósági meghallgatás” 

– tette hozzá Ecclestone, akivel az 1990-es évek óta F1-es újságíróként dolgozó Ralf Bach készítette a kérdéses interjút.

