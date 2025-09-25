Az ügy középpontjában a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történt „Crashgate” botrány áll, amelyben a Renault istálló utasította Nelson Piquet Jr.-t, hogy szándékosan ütközzön Massa Ferrarijával, hogy stratégiai előnyt biztosítson csapattársának, Fernando Alonsónak, aki végül megnyerte a versenyt.
Massa a baleset idején vezette a versenyt, miközben a McLaren pilótájával, Lewis Hamiltonnal küzdött a világbajnoki címért, de végül a 13. helyen ért célba a Szingapúri Nagydíjon.
A brazil Massa abban az évben mindössze egyetlen ponttal veszítette el a vb-címért folytatott küzdelmet, így a kijelenthető, hogy ha nincs a szingapúri botrány, akkor ő nyerte volna a világbajnoki címet.
Massa az után indított jogi lépéseket, hogy Bernie Ecclestone 2023-ban egy német lapnak adott interjúban elárulta, hogy ő és Max Mosley, az FIA akkori elnöke is tudott arról, hogy a Renault csalással nyerette meg Alonsóval a Szingapúri Nagydíjat.
Massa hangsúlyozta, hogy szeretné látni a bűnösök felelősségre vonását, azonban Ecclestone kijelentette, hogy a verseny eredményét semmilyen módon nem lehet megváltoztatni.
Semmi esély sincs arra, hogy bárki megváltoztassa vagy törölje a verseny eredményét. Mindig történik valami, amire alapozva törölhetnének dolgokat, ha valaki akarná. Megpróbálni meggyőzni az FIA elnökét arról, hogy hívjon össze egy rendkívüli ülést, ahol az FIA-nak törölnie kellene a versenyt – nincsenek feltételek, amik alapján ez lehetséges lenne”
– mondta a The Timesnak a Forma–1 korábbi első embere.
„Max tudta, hogy akkoriban nem volt elég bizonyíték ahhoz, hogy bármit is tegyen. A helyzet akkor változott, amikor ifjabb Nelson Piquet úgy döntött, megszólal, mert megtudta, hogy a következő szezonban nem kap ülést. Max nem azt mondta, hogy ezt el kellene titkolnunk, csak azt, hogy ez nem tesz jót a Formula–1 imázsának” – folytatta Ecclestone az F1 Insidernek adott interjújára reagálva, amelyben azt állította, hogy mind ő, mind az FIA felfedezte a Renault összeesküvését a 2008-as szezon során.
Ennek ellenére Ecclestone nem hiszi, hogy a korábban adott interjúja életképes bizonyítékként megállná a helyét a bíróságon.
Ez egy interjú volt, amit valakinek adtam Németországban. És a srácnak nem volt túl jó az angolja, jegyzetelt, majd az interjút felkapta valaki Angliában. Az én, az FIA és az F1 ügyvédei nem értik, hogyan lehet ilyenből bírósági meghallgatás”
– tette hozzá Ecclestone, akivel az 1990-es évek óta F1-es újságíróként dolgozó Ralf Bach készítette a kérdéses interjút.