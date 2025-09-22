Mirror:

„Oscar Piastri drámai módon esett ki az Azeri Nagydíjról, ezzel újra nyitottá tette a vb-címért folyó küzdelmet. Az ausztrál versenyző ‚megkoronázta’ rémálomszerű azerbajdzsáni hétvégéjét, amelynek során az időmérőn és aztán a versenyen is hibázott és balesetet szenvedett.”

Spanyolország:

Mundo Deportivo:

„Max Verstappen valódi ellenfél nélkül nyerte meg a 2025-ös Azeri Nagydíjat.”

Sport:

„Lando Norris nem tudott élni a baleset kínálta lehetőséggel és csak hetedik lett. Így 25 pont van közte és a vb-éllovas Oscar Piastri között, Max pedig már csak 69-cel marad el az ausztrál versenyzőtől.”

Marca:

„A világbajnokság új erőre kapott Bakuban.”

As:

„Vitathatatlan győzelem Verstappentől Azerbajdzsánban.”

🔥 On fire!!! What an incredible weekend for us 🙌 pic.twitter.com/RVUgGV3fwD — Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 21, 2025

Olaszország:

La Repubblica:

„Verstappen nyert Bakuban is, Piastri a falban kötött ki, Norris viszont ezt nem tudta kihasználni. A Ferrari nem nyújtott jó teljesítményt.”

Tuttosport:

„Újra nyitott a világbajnoki küzdelem Baku után? Miután Piastri és Norris nagyon távol volt a dobogótól, Verstappen új támadást indított a vb-címért zajló küzdelemben.”

Gazzetta dello Sport:

„Max Verstappen végig fölényben volt az Azeri Nagydíjon, minden körben az élen állt és figyelmeztetést küldött a McLarennek, amelynek versenyzői – hetedikként végző Lando Norris és a vb-éllovas, az első körben a falnak ütköző Piastri – gyengélkedtek.”

Corriere della Sera:

„Egy hétvége, amely a szuperbajnoké volt, aki mindenkit emlékeztetett rá, hogy ő egy négyszeres világbajnok, és bárkinek, aki el akarja vinni a koronáját, a pályán kell legyőznie őt.”

Franciaország:

L'Équipe:

„Max visszatért.”

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Ausztria:

Krone:

„Izgalmak a világbajnoki küzdelemben. Verstappen diadalmaskodott Bakuban, kudarc Piastrinak.”

Svájc:

Tages-Anzeiger:

„Verstappen csökkentette a lemaradását az újabb sikerével.”

Blick:

„Valtteri Bottas 2019-es mercedeses sikere óta senki nem nyert Bakuban a pole pozícióból rajtolva. Hogy ez az idén meg fog változni, az viszonylag gyorsan látható volt.”