Max Verstappen gyorsan szerzett magának egy csomó ellenséget. A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen ezen a hétvégén debütál a GT3 sportautóbajnokság mezőnyében. A hírhedt Nordschleifén olyan fölénnyel nyerte az időmérőt az ítéletidőben, hogy a többek valószínűleg eljátszottak a nyugdíj gondolatával.

Max Verstappen ezen a hétvégén próbálja ki magát először a GT3 sportautó sorozatban. A négyszeres Forma-1-es világbajnok holland egy Ferrari 296 GT3 volánja mögött igyekszik kvalifikációs pontokat szerezni a jövő évi nürburgringi 24 órás versenyre. Az első körök alapján nem sok gondja lesz az indulási jog megszerzésével.

Max Verstappen of Red Bull Racing after the Formula 1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan on September 21, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen megmutatta, hogy nem csak a Forma-1-ben pokolian gyors
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Max Verstappen agyonverte a GT3-as mezőnyt

A szombat reggel fél 9-re kiírt időmérő az Észak-Rajna-Vesztfáliára lecsapó rossz idő miatt egy kicsit késett, így egy picivel tovább ringathatta magát a mezőny abban a hitben, hogy képesek lesznek felvenni a versenyet a hollanddal. De előbb-utóbb el kellett, hogy jöjjön az igazság pillanata, és az a pillanat bizony kegyetlen volt. Verstappen ugyanis a szerényen csak „zöld pokol”-nak hívott 14,7 mérföld (kb. 23,65 km) hosszú Nordschleifén ugyanis közel fél percet, egészen pontosan 24 másodpercet adott a második leggyorsabb versenyzőnek is.

A Franz Hermann néven versenyző holland beszámolók szerint bődületes, 7 perc 48 másodperces GT3-as körrekordot futott, amit csak azért nem tudtak hitelesíteni, mert nem volt beüzemelve a hivatalos időmérő, a kézi mérést pedig nem fogadják el.

A négyórás futamot szombaton 12 órától rendezik a Nürburgringen.

 

 

