Max Verstappen a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején vetett véget a találgatásoknak, amikor bejelentette, hogy 2026-ban is marad a Red Bullnál. A négyszeres világbajnokot korábban már a Mercedesszel és a jövőre vb-álmokat dédelgető Aston Martinnal is szóba hozták, és persze elkerülhetetlen volt, hogy a Ferrarival is összeboronálják.
A holland sztár a hétvégi Olasz Nagydíj előtt kapta meg a kérdést, miszerint miért nem merült fel benne, hogy az olasz istállónál folytassa F1-es pályafutását.
„Le vannak szerződve két versenyzővel a következő szezonra, szóval erről szó sem lehetett. Hogy esély van-e rá, hogy odamenjek? Igen, az életben mindenféle döntésnek rengeteg esélye van. Természetesen jelenleg nincs tervben, de ki tudja?
Még azt sem tudom, meddig fogok a Forma-1-ben versenyezni, szóval még sok a bizonytalanság az életemben.
Mindig nagyon nehéz megmondani, mi fog történni, igaz?” – idézte Verstappen szavait a motorsport.hu.
A holland azt is leszögezte, hogy csak egy feltétellel képzelhető el, hogy a Scuderiánál versenyezzen: „Ha valaha is oda akarnék igazolni, nem csak azért mennék, hogy a Ferrarinál vezessek, hanem azért, mert ott látok lehetőséget a győzelemre. Ha a Ferrarival nyersz, az még jobb.
Szerintem itt nem szabad hagynod, hogy csak a márka iránti érzelmeid és szenvedélyed vezessen,
hanem azért kell odamenned, mert úgy érzed, hogy az a hely a neked való” – jelentette ki Verstappen.