Max Verstappen a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején vetett véget a találgatásoknak, amikor bejelentette, hogy 2026-ban is marad a Red Bullnál. A négyszeres világbajnokot korábban már a Mercedesszel és a jövőre vb-álmokat dédelgető Aston Martinnal is szóba hozták, és persze elkerülhetetlen volt, hogy a Ferrarival is összeboronálják.

Max Verstappen egyelőre marad a Red Bullnál

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Max Verstappen egyetlen feltétellel igazolna a Ferrarihoz

A holland sztár a hétvégi Olasz Nagydíj előtt kapta meg a kérdést, miszerint miért nem merült fel benne, hogy az olasz istállónál folytassa F1-es pályafutását.

„Le vannak szerződve két versenyzővel a következő szezonra, szóval erről szó sem lehetett. Hogy esély van-e rá, hogy odamenjek? Igen, az életben mindenféle döntésnek rengeteg esélye van. Természetesen jelenleg nincs tervben, de ki tudja?

Még azt sem tudom, meddig fogok a Forma-1-ben versenyezni, szóval még sok a bizonytalanság az életemben.

Mindig nagyon nehéz megmondani, mi fog történni, igaz?” – idézte Verstappen szavait a motorsport.hu.

🚨 | Max Verstappen on Ferrari: “You don’t go there just to drive for them — you go to win”



“I think Ferrari is a massive brand, and of course all the drivers, they see and they picture themselves of, ‘I would like to drive for Ferrari,’ but I think that’s also where the… pic.twitter.com/EvLMIYznGB — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 4, 2025

A holland azt is leszögezte, hogy csak egy feltétellel képzelhető el, hogy a Scuderiánál versenyezzen: „Ha valaha is oda akarnék igazolni, nem csak azért mennék, hogy a Ferrarinál vezessek, hanem azért, mert ott látok lehetőséget a győzelemre. Ha a Ferrarival nyersz, az még jobb.

Szerintem itt nem szabad hagynod, hogy csak a márka iránti érzelmeid és szenvedélyed vezessen,

hanem azért kell odamenned, mert úgy érzed, hogy az a hely a neked való” – jelentette ki Verstappen.

