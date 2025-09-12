Max Verstappen a 2025-ös Forma-1-es idény Olasz és Azeri Nagydíja között egy másik versenysorozatban is kipróbálja magát. A legendás Michael Schumacher testvére, Ralf Schumacher egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy a Red Bull engedélyezte a négyszeres világbajnok részvételét, mert ellenkező esetben alaposan magára haragította volna a holland sztárt.

Max Verstappen nem csak a Forma-1-ben érhet fel a csúcsra

Fotó: Marco Bertorello/AFP

Ralf Schumacher: Szégyen, hogy Max Verstappennek még bizonyítania kell

„Úgy gondolom, ha megtiltották volna neki, az könnyen oda vezethetett volna, hogy elveszíti az érdeklődését a jelenlegi helyzete iránt, vagy akár morcossá válik” – mondta a korábbi F1-es pilóta Verstappennel kapcsolatban, majd egy másik dologra is felhívta a figyelmet.

A Red Bull versenyzője nem ülhet közvetlenül abba a Ferrari 296 GT3-ba, amellyel idén májusban már tesztelt és nem hivatalos pályarekordot állított fel, hanem előbb teljesítenie kell a futamot egy visszafojtott Porsche Cayman volánja mögött.

Schumacher mindezt szégyenteljesnek tartja,

hiszen Verstappen a világ legjobb pilótája, akinek már nem kellene bizonygatnia a képességeit.

„Én azonnal megadtam volna neki, vagy csak egyszerűen tartottam volna egy eligazítást a pálya sajátosságairól, és ezzel le is lehetett volna zárni az ügyet. A világ legjobb pilótája biztosan megbirkózik a feladattal, ha másoknak is sikerül.

Szégyen, hogy ahelyett, hogy örülnének annak, hogy Max újra ekkora figyelmet irányít a Nordschleifére és az ottani versenyzők teljesítményére, azon vitáznak, megkapja-e a rajtengedélyt,

mielőtt egyáltalán elindulhatna” – idézte a motorsport.hu Schumachert, aki azért azt is hozzátette, neki nem lenne bátorsága az F1 mellett egy másik versenysorozatban is elindulni.

Max Verstappen nyerte az F1-es Olasz Nagydíjat

Fotó: Andrea Diodat /NurPhoto via AFP

Verstappen a Forma-1-es Olasz Nagydíjat magabiztosan nyerte meg, ám a címvédésre valószínűleg már nem lesz esélye, mert jelentős a hátránya Oscar Piastri és Lando Norris mögött az egyéni pontversenyben.

