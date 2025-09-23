Max Verstappent a Forma-1-es Azeri Nagydíjon aratott győzelme után a szakértők újra elkezdték a világbajnokság esélyesei között emlegetni, hiszen egy négyszeres világbajnokot hiba lenne leírni, ráadásul az utóbbi hetekben remek formába lendült. A holland sztárnak 17 forduló elteltével 69 pont a hátránya az éllovas Oscar Piastrival, 44 pont a lemaradása a második Lando Norrisszal szemben. Ha az idény utolsó 7 futamán Verstappen folytatja remeklését, a McLaren pilótai pedig betliznek, akkor akár nagy meglepést hozhat a 2025-ös évad vége.

Max Verstappen újra esélyes lenne a vb-címvédésre?

Fotó: Ozan Kose/AFP

Max Verstappen a bünetőpontjai miatt még bajba kerülhet

Hiába remekelt az utóbbi időben a Red Bull sztárja, van egy dolog, amire nem árt nagyon odafigyelnie, máskülönben bajba kerülhet. Az F1-es pilóták számára nemcsak a világbajnoki pontok számítanak, hiszen működik egy büntetőpont-rendszer is, amit bizonyos szabályszegések után visznek tovább magukkal a versenyzők.

Miután 12 pont begyűjtését követően egyfutamos eltiltás jár, nagyon vigyáznia kell néhány versenyzőnek, különösen a lista élére álló Oliver Bearmennek, valamint Verstappennek.

A Haas pilótájának jelenleg 10 büntetőpontja van, a négyszeres világbajnoknak 9. A mezőnyben még ketten állnak 6 hibaponttal (Liam Lawson, Oscar Piastri), a többiek ennél kevesebbet szedtek össze.

Fontos tudnivaló, hogy a büntetőpontok nem gyűlnek a végtelenségig: egy év után elévülnek, így nem olyan könnyű összehozni egy egy futamra szóló eltiltást. Verstappen helyzetét könnyítheti, hogy hiába van jelenleg 9 hibapontja, ebből 2 egység október 27-én elévül. A hollandnak azonban ebben a szezonban már volt olyan versenye, amelyen több hibapontot is begyűjtött – a Spanyol Nagydíjon kapott 3-at –, ezért nem árt óvatosnak lennie, ha tényleg komolyan gondolja, hogy bele akar szólni az egyéni vb-címért folyó csatába.

